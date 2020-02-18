Korku giderek büyüyor! Kovid-19 (Koronavirüs) 73 binden fazla kişiye bulaştı

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Ölümlerden biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oldu. Bunun dışında Fransa'da bir, Japonya'da bir, Filipinler'de bir ve Tayvan'da bir kişi yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti.