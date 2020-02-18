Korku giderek büyüyor! Kovid-19 (Koronavirüs) 73 binden fazla kişiye bulaştı
Korku giderek büyüyor! Kovid-19 (Koronavirüs) 73 binden fazla kişiye bulaştı
Kovid-19 (Koronavirüs) adeta bir korku çemberi gibi dünyayı sarıyor. Ne yazık ki her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Uzakdoğu şu anda endişenin merkezinde. Son gelen rakamlar da insanlardaki endişenin haklılığını gösterecek nitelikte. Virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 bini geçti. Çin'den sonra başta Japonya olmak üzere tehlikenin hedefinde bütün dünya var. Peki bu ölümcül virüs hangi ülkede ne kadar insana bulaştı? İşte son bilgiler!
Giriş Tarihi: 18.02.2020
10:08
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
12:01
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