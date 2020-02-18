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Korku giderek büyüyor! Kovid-19 () 73 binden fazla kişiye bulaştı

Kovid-19 () adeta bir korku çemberi gibi dünyayı sarıyor. Ne yazık ki her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Uzakdoğu şu anda endişenin merkezinde. Son gelen rakamlar da insanlardaki endişenin haklılığını gösterecek nitelikte. Virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 bini geçti. 'den sonra başta olmak üzere tehlikenin hedefinde bütün dünya var. Peki bu ölümcül virüs hangi ülkede ne kadar insana bulaştı? İşte son bilgiler!

Giriş Tarihi: 18.02.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 12:01
Korku giderek büyüyor! Kovid-19 Koronavirüs 73 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya bu virüs nedeniyle diken üstünde. Her gün haberlerin ilk sıralarında var. Bir türlü çaresi bulunamıyor. Virüs giderek de yayılıyor. Peki dünyada virüsle ilgili son durum ne?

Korku giderek büyüyor! Kovid-19 Koronavirüs 73 binden fazla kişiye bulaştı

Kovid-19 ortaya çıktığı ve hızla dünyaya yayıldığı dışında 26 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

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Korku giderek büyüyor! Kovid-19 Koronavirüs 73 binden fazla kişiye bulaştı

Kovid-19 salgını nedeniyle 'de ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Ölümlerden biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oldu. Bunun dışında Fransa'da bir, 'da bir, Filipinler'de bir ve Tayvan'da bir kişi yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti.

Korku giderek büyüyor! Kovid-19 Koronavirüs 73 binden fazla kişiye bulaştı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436'ya, Hong Kong'da 60'a çıktı. Makao Özel İdari Bölgesi'nde 10 olan vaka sayısı, Tayvan'da ise 22.

Korku giderek büyüyor! Kovid-19 Koronavirüs 73 binden fazla kişiye bulaştı

DIŞINDA HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA?

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

Korku giderek büyüyor! Kovid-19 Koronavirüs 73 binden fazla kişiye bulaştı

" 519, Singapur 77, Tayland 35, Güney Kore 31, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 12, İngiltere 9,

Korku giderek büyüyor! Kovid-19 Koronavirüs 73 binden fazla kişiye bulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

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