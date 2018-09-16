Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Florence kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi ABD'nin doğu yakasını vuran Florence kasırgasının etkili olduğu Kuzey ve Güney Carolina'da hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Carolina kıyılarında Cuma gününden beri etkili olan Florence kasırgası, karaya ulaştıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü. Tropik fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar, can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin doğu yakasında etkili olan Florence kasırgasının vurduğu ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan etti. Florence kasırgası, karaya vardıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü ve Carolina kıyılarına saatte 145 kilometrelik şiddetli rüzgarla ulaşan fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye geriledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtildi. Yetkililer, fırtına nedeniyle şimdiye kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.