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Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Giriş Tarihi: 16.09.2018 08:03 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 08:05
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Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!
Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Florence kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

'nin doğu yakasını vuran Florence sının etkili olduğu Kuzey ve Güney Carolina'da hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!
Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Carolina kıyılarında Cuma gününden beri etkili olan Florence sı, karaya ulaştıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü.

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Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!
Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Tropik fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar, can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

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Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!
Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Başkanı Donald Trump, ülkenin doğu yakasında etkili olan Florence sının vurduğu ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan etti.

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Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!
Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Florence sı, karaya vardıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü ve Carolina kıyılarına saatte 145 kilometrelik şiddetli rüzgarla ulaşan fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye geriledi.

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Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!
Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtildi.

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Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!
Korkulan oldu, ölüm haberleri geldi!

Yetkililer, fırtına nedeniyle şimdiye kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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