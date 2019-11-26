Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde
Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde
Dünyanın farklı yerlerinde daha önce belki hiç karşılaşmadığımız korkunç hastalıklar var. Kimileri bu şekilde yaşamaya alışmış olsa da kimileri için hayat gerçekten zor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip. Şu anda yaşlı bir kadın olan Santos, hayatının aşkını da bulmuş durumda. Ama hastalıktan dolayı görünümü nedeniyle tuhaf tepkilerle karşılaştığını da belirtiyor. De Santos'un hayat mücadelesi ise görenleri hayran bırakacak cinsten dersek yanılmayız.
Giriş Tarihi: 26.11.2019
08:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
08:37
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