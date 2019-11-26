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Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde

Dünyanın farklı yerlerinde daha önce belki hiç karşılaşmadığımız korkunç hastalıklar var. Kimileri bu şekilde yaşamaya alışmış olsa da kimileri için hayat gerçekten zor. 'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sandra De , Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip. Şu anda yaşlı bir kadın olan Santos, hayatının aşkını da bulmuş durumda. Ama hastalıktan dolayı görünümü nedeniyle tuhaf tepkilerle karşılaştığını da belirtiyor. De Santos'un hayat mücadelesi ise görenleri hayran bırakacak cinsten dersek yanılmayız.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:37
Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde

Daha önce karşılaşmadığımız belki de hiç duymadığımız nadir ve tuhaf öyle hastalıklar var ki! Ve ne yazık ki bazılarının çaresi yok.

Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde

Hindistanlı Suresh, 18 yaşından beridir Aslan Surat Sendromu'ndan muzdarip.

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Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde

Ancak şimdi, cerrah Sunil Richardson sayesinde, görenler Suresh'i tanımakta zorluk çekiyor.

Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde

Ameliyattan sonra yüzü gibi, ismini de değiştirmiş Suresh. Yeni ismi gizlilik sebebi dolayısıyla bilinmiyor.

Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde

Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar farkettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında.

Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.

Korkunç hastalık! Gençlik yıllarından beri bu halde
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