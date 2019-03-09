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Korkunç hayatlar! 'nin karanlık köşelerini fotoğrafladı

Ünü sanatçısı Jeffrey Stockbridge, dört yıl boyunca 'nin Philadelphia Kensington Avenue'da yaşayan uyuşturucu bağımlılarının hayatını izledi. Stockbridge, bulunduğu bölgede bireylerin fotoğraflarını çekerken onların hikayelerine de kulak kabarttı. Ünlü sanatçının objektifine yansıyanlar ise oldukça şaşırtıcı ve korkunç hayatları gözler önüne türden fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 11:17
Korkunç hayatlar! ABD'nin karanlık köşelerini fotoğrafladı

Stockbridge projesine 2008 yılı kışında, sokakta oturan Melissa'ya rastladıktan sonra başlamış. Nereye gideceğini düşünmeden başladığı projede sanatçı, eline aldığı ses kaydedicisi ile düşüncelerini kaydetmeyi amaçlamış.

Korkunç hayatlar! ABD'nin karanlık köşelerini fotoğrafladı

Fakat bunun yerine kendisine doğru gelen Melissa'nın fotoğraflarını çekerek anlattıklarını kaydetmiş.

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Korkunç hayatlar! ABD'nin karanlık köşelerini fotoğrafladı

5 yıl önce sokaklarla tanıştığını belirten hayat kadını kayıt aletine şöyle konuşmuş:

Korkunç hayatlar! ABD'nin karanlık köşelerini fotoğrafladı

"Hayat kadınlığı galiba uyuşturucuyla beraber geldi. daha sonra Philadelphia'yı terk ederek Delaware'e yerleştim. Hayatımı da yanımda taşımışım. Geri döndüğümde tekrar sokaklarda buldum kendimi. Fakat artık eskisinden daha kuvvetliyim"

Korkunç hayatlar! ABD'nin karanlık köşelerini fotoğrafladı

Çalışmalarına devam eden Stockbridge, bir ay kadar sonra Sarah ile tanışmış.

Korkunç hayatlar! ABD'nin karanlık köşelerini fotoğrafladı

Çocuğunun babasının kendisini terk ettiğini anlatan Sarah, çok ciddi bir bunalımı atlatmayı beceremediğini söylüyor. daha sonra kokainle tanışan zavallı kadın, zamanla bununla da yetinemeyince bir arkadaşının da tavsiyesi üzerine eroine başlamış.

Korkunç hayatlar! ABD'nin karanlık köşelerini fotoğrafladı

Fakat bir gün uyurken bir adamın kendisine damardan eroin vermesi ile bağımlılık hat safhaya gelmiş.

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