Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

Son dakika bilgisine göre İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin, istiridye ve midye gibi deniz ürünleri yoluyla gıda zincirine katıldığını ortaya çıkardı. Bu da dünyada yaklaşık 780 bin kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisine benzer ölümcül salgınlara yol açabileceği konusunu gündeme getirdi. Bununla birlikte bilim insanları, okyanus ve denizlerdeki plastik atıkların yüzeyindeki patojen (virüs ve bakteriler) varlığının her geçen gün arttığını açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...