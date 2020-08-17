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Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

Son dakika bilgisine göre 'de yapılan yeni bir araştırmada okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin, istiridye ve midye gibi deniz ürünleri yoluyla gıda zincirine katıldığını ortaya çıkardı. Bu da dünyada yaklaşık 780 bin kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisine benzer ölümcül salgınlara yol açabileceği konusunu gündeme getirdi. Bununla birlikte bilim insanları, okyanus ve denizlerdeki plastik atıkların yüzeyindeki patojen (virüs ve bakteriler) varlığının her geçen gün arttığını açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 14:57
Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

'de yer alan Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, deniz ve okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin yeni tip corona virüse (Covid-19) benzer ölümcül salgınlara yol açabileceği aktarıldı.

Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

Çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar deniz ve okyanuslara endüstriyel atıklar, tekstil lifleri ve kozmetik ürünlerin taşınmasıyla ulaşıyor

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Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

Her yıl yaklaşık milyonlarca ton mikroplastik okyanuslara taşınıyor.

Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

Diğer taraftan, Arktik ve Alp toprakları da dahi olmak üzere okyanusların en derin kısımlarına kadar tüm gezegeni kirleten mikroplastikler nedeniyle her yıl milyonlarca deniz canlısı ölüyor.

Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

GELECEK YÜZYILDA DENİZ CANLILARININ YÜZDE 80'İ YOK OLACAK
Uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde 2100 yılına kadar deniz ve okyanus canlılarının yüzde 80 azalacağını öngörüyor. Bununla birlikte buzullar ve karla kaplı alanlarda bieiken mikroplastiğin ise Güneş'in ısısını absorbe etmesiyle kutuplardaki erimeyi artırıyor.

Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

VİRÜS VE BAKTERİLER MİKROPLASTİKLER ARACILIĞIYLA YENİ ALANLARA TAŞINIYOR
Diğer yandan, mikroplastiğin biyoçeşitliliği yok etmesinin doğal bir sonucu olarak salgın hastalıklar görülme olasılığı artıyor.

Korkunç uyarı! Koronavirüsün ardından yeni ölümcül salgınlar bu yolla bulaşacak

Parçacıklar toksik kimyasallar ve zararlı mikroplar barındırıyor ve bunları yutan deniz canlılarını tüketen insanlarda çeşitli hastalıklar görülüyor.

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