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İşte virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

Son günlerde dünyada tüm gözler Vuhan'a çevrildi. Bunun nedeni ise yer kürenin her noktasında korku ve paniğe yol açan ölümcül virüs . Korona virüsü ilk olarak 'in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve en büyük şehri Vuhan'da görüldü. Şehrin balık pazarı olarak bilinen bölgesinden yayıldığı düşünülüyor. Peki Vuhan'da neler yaşanıyor? Kentte son durum ne? Virüse karşı hangi önlemler alındı? İşte detaylı bilgileriyle korku ve endişenin tüm dünyaya yayıldığı kent Vuhan!

Giriş Tarihi: 24.01.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:44
İşte Korona virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

Her şey burada başladı. 'in en büyük şehirlerinden biri olan Vuhan'da

İşte Korona virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

Peki Vuhan nasıl bir şehir?

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İşte Korona virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

BÜYÜK BİR METROPOL
'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan, Pekin veya Şangay kadar ünlü bir şehir olmasa da, dünyanın her yeriyle bağlantılı büyük bir metropol.

İşte Korona virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

Yerel yönetim kent nüfusunun 11 milyon, Birleşmiş Milletler (BM) verileri ise 8,9 milyon olduğunu söylüyor. Bu sayı neredeyse Londra kadar ve Ankara'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

İşte Korona virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

İlk olarak Aralık 2019'da bulunduğu için adına 2019-nCoV denilen virüse karşı Vuhan'da alınan önlemleri ve kentin özelliklerini BBC derledi.

İşte Korona virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?
yönetimi şehirde toplu taşıma hizmetlerini geçici olarak askıya aldı. Şehirden toplu taşımayla dışarı çıkışlar da Perşembe yerel saatle sabah 10.00'dan itibaren kısıtlandı.

İşte Korona virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

Wall Street Journal, kentten ayrılan son trenlere bilet alabilmek için insanların birbiriyle yarıştığını, kalabalık tren garından yola çıkan trenlerin neredeyse tüm koltuklarının dolu olduğunu yazdı.

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