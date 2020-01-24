İşte Korona virüsünün yayıldığı şehir: Vuhan!

Son günlerde dünyada tüm gözler Vuhan'a çevrildi. Bunun nedeni ise yer kürenin her noktasında korku ve paniğe yol açan ölümcül virüs Korona. Korona virüsü ilk olarak Çin'in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve en büyük şehri Vuhan'da görüldü. Şehrin balık pazarı olarak bilinen bölgesinden yayıldığı düşünülüyor. Peki Vuhan'da neler yaşanıyor? Kentte son durum ne? Virüse karşı hangi önlemler alındı? İşte detaylı bilgileriyle korku ve endişenin tüm dünyaya yayıldığı kent Vuhan!
Giriş Tarihi: 24.01.2020
10:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
10:44
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