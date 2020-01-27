Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

Çin'un Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hapşırma, öksürme, duumlarında hava yoluyla bulaşan Koronavirüs'ün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra koronovirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu açıkladı. Ancak uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. İşte detaylar...