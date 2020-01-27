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  • Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan ...

'un Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hapşırma, öksürme, duumlarında hava yoluyla bulaşan Koronavirüs'ün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra koronovirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı " ilan etmek için erken olduğunu açıkladı. Ancak uzmanlardan korkutan bir geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 11:28
Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

'in Vuhan kentine ortaya çıkan ve hızla yayılan hakkında son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülkede görülen koronavirüs en son Kazakistan'da da 4 kişide virüse rastlandı. Kaynağı bilinmediğinden gizemli hastalık diye nitelendirilen koronavirüs hakkında Çin'den önemli bir adım geldi. Uzmanlar koronavirüs hakkında korkutan 'mutasyon' ve 'kuluçka' uyarısında bulundu.

Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

genelinde 80 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 744 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

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Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

VİRÜS 10'DAN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Virüs, ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam ve Malezya, buralarda virüsü taşıyan vakaların olduğunu doğruladı.

Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

Yeni tip çoğunlukla 'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD ve Avustralya'ya da sıçradı.

Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

Koronavirüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor; Hong Kong Özel İdari Bölgesi (5 vaka), Makao Özel İdari Bölgesi (2 vaka), Tayland (8 vaka), ABD (5 vaka), Avustralya (5 vaka), Japonya (4 vaka), Malezya (4 vaka), Singapur (4 vaka), Fransa (3 vaka), Güney Kore (3 vaka), Vietnam (2 vaka), Kanada (1 vaka) ve Nepal (1 vaka) .

Koronavirüs kabusu sürüyor! Uzmanlardan korkutan uyarı...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra koronovirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı " ilan etmek için erken olduğunu açıkladı.

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