Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve önüne geçilemeyen koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Edibilen son dakika haberine göre; koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e, virüsten etkilenelerin sayısı 34 bin 546'ya çıktı. Çinli uzmanlar, ülke genelinde etkisini giderek artıran 2019-nCoV salgının kaynağı olarak pangolinden geçmiş olabileceğini iddia etti. İşte koronavirüs salgınında son durum...
Giriş Tarihi: 08.02.2020
07:53
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
08:11
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