Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 723'e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 101'inin durumu ciddi olmak üzere 34 bin 546'ya yükseldi.