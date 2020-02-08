Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

'in kentinde ortaya çıkan ve önüne geçilemeyen salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Edibilen son dakika haberine göre; koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e, virüsten etkilenelerin sayısı 34 bin 546'ya çıktı. Çinli uzmanlar, ülke genelinde etkisini giderek artıran 2019-nCoV salgının kaynağı olarak pangolinden geçmiş olabileceğini iddia etti. İşte koronavirüs salgınında son durum...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 07:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 08:11
Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 723'e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 101'inin durumu ciddi olmak üzere 34 bin 546'ya yükseldi.

Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 27 bin 657'yi bulurken, taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede alnına alınanların sayası 189 bin 660'a ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak kaydedildi.

Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

SON 24 SAATTE 86 CAN KAYBI

Ülke genelinde son 24 saatte 86 kişi nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

Bugüne kadar can kayıplarının 699'u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan'da 4 Heylongciang'da 5, Haynan'da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1'er kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2'şer, Şanghay ve Tiencin'de birer kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgınında korkunç rakamlar! Maske takmayı reddeden...

ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

BİZE ULAŞIN