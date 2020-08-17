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Haberler Galeri Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

'de aylar önce ortaya çıkan ve dünyaya adeta diz çöktüren Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa corona virüs (covid-19) salgınında henüz ilk dalgayı tam atlatamamışken ikinci dalga çok sert bir şekilde geldi. Kıtaya ilk dalgada diz çöktüren ölümcül salgın ikinci dalgada da yine korkutucu bir hal almış durumda. Bu arada Avrupa'nın göbeğinde skandal görüntüler ortaya çıktı. 'dan ajanslara düşen kareler tam anlamıyla 'Pes' dedirtti.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 07:44
Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Avrupa'dan sıcak haberler gelemeye devam ediyor.

Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Fransa'da son 24 saatte Covid-19 salgınında 3 bin 15 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 218 bin 536'ya ulaştı.

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Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Corona virüs (covid-19) salgını nedeni ile Avrupa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Salgında ikinci dalganın yaşadığı ülkelerde resmen kaos yaşanıyor.

Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka sayıları son 2 gündür 3 bin ve üzerinde seyrediyor.

Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 15 yine vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 218 bin 536'ya ulaştığı aktarıldı.

Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Bakanlık, son 24 saatte 17 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 410'a yükseldiğini açıkladı.

Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Sağlık Bakanlığı, 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

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