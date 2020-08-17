Son dakika... Koronavirüste ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'dan skandal görüntüler!

Çin'de aylar önce ortaya çıkan ve dünyaya adeta diz çöktüren Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa corona virüs (covid-19) salgınında henüz ilk dalgayı tam atlatamamışken ikinci dalga çok sert bir şekilde geldi. Kıtaya ilk dalgada diz çöktüren ölümcül salgın ikinci dalgada da yine korkutucu bir hal almış durumda. Bu arada Avrupa'nın göbeğinde skandal görüntüler ortaya çıktı. İspanya'dan ajanslara düşen kareler tam anlamıyla 'Pes' dedirtti.