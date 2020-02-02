Koronavirüsü kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Dünyanın gözü Çin'den gelen Koronavirüsü haberlerine çevrilmiş durumda. Ölümcül virüs her geçen saat daha da yayılıyor. Ölü sayıları artıyor. Virüsün etki alanı da giderek büyüyor. Koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Hastalık nedeniyle Çin sınırları dışında ilk ölüm gerçekleşti. Filipinler'de ilk Koronavirüsü nedeniyle gerçekleşen ölüm vakası ajanslara düştü. Öte yandan lösemi hastası kızını Hubei'den Jiujiang'a götürmek isteyen bir annenin, gözyaşları dünyayı sarstı. Kontrol noktasından geçişine izin verilmeyen aile, gözyaşlarını tutamadı.