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kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Dünyanın gözü 'den gelen haberlerine çevrilmiş durumda. Ölümcül virüs her geçen saat daha da yayılıyor. Ölü sayıları artıyor. Virüsün etki alanı da giderek büyüyor. Koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Hastalık nedeniyle Çin sınırları dışında ilk ölüm gerçekleşti. 'de ilk Koronavirüsü nedeniyle gerçekleşen ölüm vakası ajanslara düştü. Öte yandan lösemi hastası kızını Hubei'den Jiujiang'a götürmek isteyen bir annenin, gözyaşları dünyayı sarstı. Kontrol noktasından geçişine izin verilmeyen aile, gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 02.02.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 12:36
Koronavirüsü kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.

Koronavirüsü kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

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Koronavirüsü kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Uluslararası haber ajansları ise dünyanın dört bir yanından çarpıcı fotoğraflar servis etmeye devam ediyor. Bu görüntüler Ciangşi'deki bir kontrol noktasında çekildi.

Koronavirüsü kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Lösemi hastası kızını, Hubey'den Ciangşi'deki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu. Kızını hastaneye götürmesine izin verilmeyen kadın, hüngür hüngür ağladı.

Koronavirüsü kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Kızını hastaneye zamanında yetiştiremeyeceğini düşünerek endişelenen ve gözyaşlarına boğulan kadının bu görüntüleri, Reuters haber ajansı tarafından kaydedildi.

Koronavirüsü kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Kadın ve kızı, görevlilerin kendisine geçiş izni vermeleri için uzun süre bekledi. Bu anlar objektiflere saniye saniye yansıdı.

Koronavirüsü kabusu yayılıyor! Dünyayı sarsan görüntüler

Ancak ismi açıklanmayan kadın ve kızının geçiş izni alıp alamadığı bilinmiyor.

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