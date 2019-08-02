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  • Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi , dışında evi olarak nitelediği tek yer olan Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villasını geçen ay 6 milyon euro'ya satışa çıkarmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in 'da 4 dairesi olduğu ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları şaşırtıyor. Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan Kraliçe Elizabeth ile ilgili bu gerçeklere inanamayacaksınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 11:59
Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kraliçesi 2. Elizabeth adına, Moskova'nın merkezinde kayıtlı dört daire olduğu ortaya çıktı. Dairelerin toplam değerinin 540 milyon rubleyi (yaklaşık 8.5 milyon dolar) bulduğu açıklandı.

Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Rus basınına göre, dairelerin üçü 2002'de, biri de 2003'de satın alınmış. Daireler Kanada Büyükelçiliği için alınmış. Elçilikten " anayasamıza göre Kanada'nın da kraliçesi ve devletin başı sayıldığı için, resmi kayıtlarda bu gayrimenkuller de onun adına kayıtlı" açıklaması yapıldı.

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Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi 93 yaşında olmasına rağmen şıklığından ve bakımından ödün vermiyor. Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları şaşırtıyor.

Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan ile ilgili bu gerçeklere inanamayacaksınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...

Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

21 Nisan 1926'da doğan Elizabeth Alexandra Mary, doğum gününü resmi olarak Nisan'ın ikinci Cumartesi'nde kutluyor.

Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Bunun nedeniyse 250 yıllık bir gelenek.

Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kasım ayında doğan Kral 2. George, kötü hava koşullarından dolayı 1748 yılında ikinci bir doğum günü geleneği başlattı.

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