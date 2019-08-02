Kraliçe Elizabeth hakkındaki bu gerçek şaşırttı! İşte Kraliçe Elizabeth'e dair bilinmeyenler

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi Kraliçe Elizabeth, İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yer olan Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villasını geçen ay 6 milyon euro'ya satışa çıkarmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in Rusya'da 4 dairesi olduğu ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları şaşırtıyor. Doğum gününü yılda iki kez kutlamasından pasaportsuz seyahat etmesine birçok ayrıcalığı bulunan Kraliçe Elizabeth ile ilgili bu gerçeklere inanamayacaksınız. İşte Kraliçe Elizabeth'in hayatı hakkında merak uyandıran gerçekler...