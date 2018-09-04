Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'i hiç böyle görmediniz!

Giriş Tarihi: 04.09.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 15:15
  • 1
  • 55
'i hiç böyle görmediniz!
Kraliçe Elizabeth'i hiç böyle görmediniz!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth II, 1 Eylül 2018'de İskoçya'nın merkezi Braemar'daki Braemar Toplantısına katıldıç

  • 2
  • 55
'i hiç böyle görmediniz!
Kraliçe Elizabeth'i hiç böyle görmediniz!

Braemar Buluşması, 1745 Ayaklanması'ndan önce gelen ve 1848'den beri hüküm süren Monarch Kraliçesi'nin düzenli olarak katıldığı geleneksel bir İskoç Yaylası oyunu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 55
'i hiç böyle görmediniz!
Kraliçe Elizabeth'i hiç böyle görmediniz!

Highland Oyunları dünyanın her tarafında düzenlense de İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de iştirak ettiği anavatanı İskoçya'da oynanıyor.

  • 4
  • 55
'i hiç böyle görmediniz!
Kraliçe Elizabeth'i hiç böyle görmediniz!

Eski askeri spor egzersizlerinin dünya çapında bir gösteriye dönüştüğü Highland Oyunları; ip çekme, ağaç gövdesi taşıyıp havaya fırlatma (caber-toss), dans yarışmaları ve gayda performanslarıyla İskoçya'ya özgü dünyanın en ilginç organizasyonlarından biri.

  • 5
  • 55
'i hiç böyle görmediniz!
Kraliçe Elizabeth'i hiç böyle görmediniz!

İronik bir şekilde dünyanın en büyük Highland Oyunları kutlamaları 150 yıllıktır ve İskoçya'da değil San Francisco yakınlarındaki Pleasanton'da düzenlenmektedir.

  • 6
  • 55
'i hiç böyle görmediniz!
Kraliçe Elizabeth'i hiç böyle görmediniz!

Geleneksel İskoç kıyafetleri ile tarihi spor oyunlarının sergilendiği bu müzikli danslı festival alanında birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

  • 7
  • 55
'i hiç böyle görmediniz!
Kraliçe Elizabeth'i hiç böyle görmediniz!

İşte geleneksel oyunlardan renkli görüntüler...

BİZE ULAŞIN