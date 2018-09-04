Kraliçe Elizabeth'i hiç böyle görmediniz!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth II, 1 Eylül 2018'de İskoçya'nın merkezi Braemar'daki Braemar Toplantısına katıldıç Braemar Buluşması, 1745 Ayaklanması'ndan önce gelen ve 1848'den beri hüküm süren Monarch Kraliçesi'nin düzenli olarak katıldığı geleneksel bir İskoç Yaylası oyunu. Highland Oyunları dünyanın her tarafında düzenlense de İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de iştirak ettiği anavatanı İskoçya'da oynanıyor. Eski askeri spor egzersizlerinin dünya çapında bir gösteriye dönüştüğü Highland Oyunları; ip çekme, ağaç gövdesi taşıyıp havaya fırlatma (caber-toss), dans yarışmaları ve gayda performanslarıyla İskoçya'ya özgü dünyanın en ilginç organizasyonlarından biri. İronik bir şekilde dünyanın en büyük Highland Oyunları kutlamaları 150 yıllıktır ve İskoçya'da değil San Francisco yakınlarındaki Pleasanton'da düzenlenmektedir. Geleneksel İskoç kıyafetleri ile tarihi spor oyunlarının sergilendiği bu müzikli danslı festival alanında birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkıyor. İşte geleneksel oyunlardan renkli görüntüler...