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Giriş Tarihi: 17.08.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 11:18

Kraliçe Elizabeth'in öleceği tarih! Video TikTok'ta viral oldu

TikTok'ta zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceği tarihi açıkladığını iddia etti. Ona göre Kraliçe, 4 Ekim 2022 tarihinde hayata gözlerini yumacak.

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Kraliçe Elizabeth’in öleceği tarih! Video TikTok’ta viral oldu

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden insanlar son zamanlarda özellikle TikTok'ta oldukça popüler oldu. Gelecekten tahmin yapan bu zaman yolcularına ilgi oldukça büyük.

Kraliçe Elizabeth’in öleceği tarih! Video TikTok’ta viral oldu

Kendisine 'zaman yolcusu' diyen bir TikTok kullanıcısı ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceği tarihi verdi. Kullanıcı, "Kraliçe Elizabeth 4 Ekim 2022'de hayata gözlerini yumacak" dedi.

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Kraliçe Elizabeth’in öleceği tarih! Video TikTok’ta viral oldu

Bunun yanı sıra 2023 yılında ise beklenmedik bir depremin Big Ben'i yıkacağını söyledi.

Video TikTok'ta viral oldu! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi Kraliçe'nin ölüm tarihini verdi | Video

Kraliçe Elizabeth’in öleceği tarih! Video TikTok’ta viral oldu

Son olarak ise 2046 yılında Niagara Şelalesi'nde büyük bir tıkanıklığın olacağını ve su seviyesinin yükseleceğini ifade etti.

Kraliçe Elizabeth’in öleceği tarih! Video TikTok’ta viral oldu

Kullanıcılar Kraliçe haberine şaşırdıklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise TikTok fenomenini ünlü kahin Baba Vanga'ya benzetti.

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