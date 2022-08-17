Giriş Tarihi: 17.08.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 11:18

Kraliçe Elizabeth'in öleceği tarih! Video TikTok'ta viral oldu

TikTok'ta zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceği tarihi açıkladığını iddia etti. Ona göre Kraliçe, 4 Ekim 2022 tarihinde hayata gözlerini yumacak.