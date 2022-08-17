Kraliçe Elizabeth’in öleceği tarih! Video TikTok’ta viral oldu

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden insanlar son zamanlarda özellikle TikTok'ta oldukça popüler oldu. Gelecekten tahmin yapan bu zaman yolcularına ilgi oldukça büyük. Kendisine 'zaman yolcusu' diyen bir TikTok kullanıcısı ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceği tarihi verdi. Kullanıcı, 'Kraliçe Elizabeth 4 Ekim 2022'de hayata gözlerini yumacak' dedi. Bunun yanı sıra 2023 yılında ise beklenmedik bir depremin Big Ben'i yıkacağını söyledi. Video TikTok'ta viral oldu! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi Kraliçe'nin ölüm tarihini verdi | Video Son olarak ise 2046 yılında Niagara Şelalesi'nde büyük bir tıkanıklığın olacağını ve su seviyesinin yükseleceğini ifade etti. Kullanıcılar Kraliçe haberine şaşırdıklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise TikTok fenomenini ünlü kahin Baba Vanga'ya benzetti. Ancak geçtiğimiz aylarda 19 yaşındaki Hannah Carroll'un yaptığı tahminler çok daha etkili gibi görünüyor. 2022 yılı için 28 tahmin yapan Carroll'un 8 tahmini gerçekleşti. Carroll'un tahminleri arasında Kraliçe'nin ölümü de var. Carroll, tahminlerinin mutlaka gerçekleşeceğini, ancak zamanlama konusunda hatalarının olduğunu söylüyor.