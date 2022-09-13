Giriş Tarihi: 13.09.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 13:13

Kraliçe Elizabeth'in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?

2022 yılı Ölüm Listesi ocak ayında açıklanmıştı. Kraliçe Elizabeth'in de sıralamada olduğu listenin bahsettiği 50 kişiden 8'i şu an vefat etmiş durumda. Listede bazı Rus oligarklar da yer alırken, sıradaki kişinin kim olacağı merak konusu oldu.