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Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth'in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?
Giriş Tarihi: 13.09.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 13:13

Kraliçe Elizabeth'in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?

2022 yılı Ölüm Listesi ocak ayında açıklanmıştı. Kraliçe Elizabeth'in de sıralamada olduğu listenin bahsettiği 50 kişiden 8'i şu an vefat etmiş durumda. Listede bazı Rus oligarklar da yer alırken, sıradaki kişinin kim olacağı merak konusu oldu.

Kraliçe Elizabeth’in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?

'The Deathlist' isimli internet sitesi her yıl ölecek olan ünlülerin bir listesini paylaşıyor. 2022 yılı için paylaşılan liste İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü de bildi.

Kraliçe Elizabeth’in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?

Liste birkaç zaman önce 25. sırada olan Kraliçe'nin sıralamasını 12. sıraya çekmişti.

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Kraliçe Elizabeth’in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?

Sunucu ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough, müzisyen Shane MacGowan ve oyuncu Angela Lansbury gibi isimler listede kalmaya devam ediyor.

Kraliçe Elizabeth’in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?

Ölüm listesindeki diğer kişiler ise TV sunucusu Bill Turnbull, İtalyan politikacı Silvio Berlusconi, futbolcular Pele , Sir Bobby Charlton ve Dennis Law, aktör Michael Gambon ve Eastender Arthur Fowler'ı oynayan Bill Treacher gibi isimler.

Kraliçe Elizabeth’in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?

Bu yılki listede daha önce hiç olmayan 78 yaşındaki rugby yorumcusu Nigel Starmer-Smith.

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