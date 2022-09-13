Kraliçe Elizabeth’in vefatını bilen 2022 ölüm listesi! Sırada kim var?

'The Deathlist' isimli internet sitesi her yıl ölecek olan ünlülerin bir listesini paylaşıyor. 2022 yılı için paylaşılan liste İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü de bildi. Liste birkaç zaman önce 25. sırada olan Kraliçe'nin sıralamasını 12. sıraya çekmişti. Sunucu ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough, müzisyen Shane MacGowan ve oyuncu Angela Lansbury gibi isimler listede kalmaya devam ediyor. Ölüm listesindeki diğer kişiler ise TV sunucusu Bill Turnbull, İtalyan politikacı Silvio Berlusconi, futbolcular Pele , Sir Bobby Charlton ve Dennis Law, aktör Michael Gambon ve Eastender Arthur Fowler'ı oynayan Bill Treacher gibi isimler. Bu yılki listede daha önce hiç olmayan 78 yaşındaki rugby yorumcusu Nigel Starmer-Smith. Bu kişilerden Tunbull da 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Yıl içinde vefat edeceğine inandığı 50 kişiyi seçen ölüm listesinin kuralları ise şöyle: Öte yandan 2021 yılı Ölüm Listesi ise Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümünü bilmişti. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle ise dünya bir Twitter kullancısını konuşmaya başlamıştı. Şubat ayında paylaşılan bir tweette 'Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül 2022'de ölecek' deniliyordu. Kraliçe'nin tam o tarihte ölmesiyle kullanıcı Twitter'da gündem oldu. Söz konusu Logan_Smith256 isimli kullanıcı yeni bir tahminde daha bulunarak Kral Charles'ın 28 Mart 2026'da öleceğini söyledi.