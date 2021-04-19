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Haberler Galeri Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in son isteği neydi? İşte cenaze sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 20:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 21:34

Kraliçe . Elizabeth’in eşi ’in son isteği neydi? İşte cenaze sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay!

99 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kraliçe . Elizabeth'in eşi 'in geçtiğimiz cumartesi günü, cenaze töreni gerçekleşti. Bu törende ise yine tüm gözler ve 'ın üzerindeydi. Aralarının açık olduğu bilinen iki kardeş, cenaze sonrasında bir süre sohbet etti. 'ne yakın kaynaklar, 'ın iki oğlu ile 2 saatlik bir toplantı yaptığı ve gözlerden uzak Prens Harry'nin basına son zamanlarda verdiği röportajı değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca Kraliyet'e yakın kaynaklar Prens Philip'in ölmeden önce tek isteğinin Prens Harry ve Prens William arasındaki bu 'soğuk savaş'ın bitmesi olduğunu ifade etti. İşte cenaze sonrası basına yansıyan çarpıcı detaylar

Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in son isteği neydi? İşte cenaze sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay!

İngiltere, 17 Nisan 2021 tarihinde Kraliçe . Elizabeth'in eşi 'e 99 yaşında veda etti.

Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in son isteği neydi? İşte cenaze sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay!

Ülkede 14 günlük yas ilan edildi.

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Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in son isteği neydi? İşte cenaze sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay!

Dünyanın canlı olarak takip ettiği törende birçok detay da basının ilgisini çekti.

Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in son isteği neydi? İşte cenaze sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay!

Bunlardan ilki 'ın eşi Kate Middleton ve kolyesi, bir diğer detay ise oldu.

Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in son isteği neydi? İşte cenaze sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay!

Bir süre önce İngiliz 'nden ayrılan ve Meghan Markle'ın bu törene katılıp katılamayacağı tartışılıyordu.

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