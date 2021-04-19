Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in son isteği neydi? İşte cenaze sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay!

99 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in geçtiğimiz cumartesi günü, cenaze töreni gerçekleşti. Bu törende ise yine tüm gözler Prens Harry ve Prens William'ın üzerindeydi. Aralarının açık olduğu bilinen iki kardeş, cenaze sonrasında bir süre sohbet etti. Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynaklar, Prens Charles'ın iki oğlu ile 2 saatlik bir toplantı yaptığı ve gözlerden uzak Prens Harry'nin basına son zamanlarda verdiği röportajı değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca Kraliyet'e yakın kaynaklar Prens Philip'in ölmeden önce tek isteğinin Prens Harry ve Prens William arasındaki bu 'soğuk savaş'ın bitmesi olduğunu ifade etti. İşte cenaze sonrası basına yansıyan çarpıcı detaylar