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  • Kraliyet ailesinde para gerilimi! Prenses Diana'nın kahyası...

Kraliyet ailesinde para gerilimi! 'nın kahyası...

Spencer'ın eski kahyası Paul Burrell, iki genç kraliyet ailesi arasındaki gerilimi anlattı. Burrell, Meghan Markle'ın yaptıklarının kraliyet geleneklerine hiç uymadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 16:08
Kraliyet ailesinde para gerilimi! Prenses Diana'nın kahyası...

İngiliz kraliyet ailesinin iki genç ailesi arasında yeni bir gerilim daha çıktı.

Kraliyet ailesinde para gerilimi! Prenses Diana'nın kahyası...

Üstelik bu durum her iki çiftin hayranlarını da ikiye böldü.

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Kraliyet ailesinde para gerilimi! Prenses Diana'nın kahyası...

Bu para geriliminin nedeni ise Meghan Markle'ın geçtiğimiz hafta ünlü arkadaşlarıyla birlikte New York'ta gerçekleştirdiği baby shower'dı.

Kraliyet ailesinde para gerilimi! Prenses Diana'nın kahyası...

Suits dizisindeki rol arkadaşlarının organize ettiği bu etkinlik için onların davetlisi olarak özel jetle New York'a giden Markle'ın yaptığı harcamalar tartışma yarattı.

Kraliyet ailesinde para gerilimi! Prenses Diana'nın kahyası...

İddialara göre Markle'ın New York'a özel jetle gidip dönmesi 250 bin dolara mal oldu. Otel masrafı ise 150 bin doların üzerindeydi.

Kraliyet ailesinde para gerilimi! Prenses Diana'nın kahyası...

Buna Düşes'in New York'taki güvenliğini sağlayan ekiplere yapılan harcamalar da eklendiğinde Meghan Markle'ın New York'a yaptığı 5 günlük baby shower ziyaretinin maliyeti 500 bin doları geçti.

Kraliyet ailesinde para gerilimi! Prenses Diana'nın kahyası...

Bazı basın organlarında Markle'ın New York'a arkadaşlarının davetlisi olarak gittiği ve baby shower'ın yapıldığı mekanın ücretinin onlar tarafından ödendiği yazıldı.

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