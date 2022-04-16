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Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:12

Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin son yıllarda yaşadığı en büyük skandala imza atan York Dükü Prens Andrew, bir kez daha okların hedefine oturdu. ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın düzenlediği partilerde, reşit olmayan kızlarla birliktelik yaşamakla suçlanan Prens Andrew'a açılan cinsel istismar davaları devam ederken, Andrew ile ilgili yeni iddialar bu kez bir kitaba konu oldu. Vanity Fair editörü Tina Brown tarafından kaleme alınan yeni kitapta iki ismin arkadaşlıklarına ilişkin şoke edici detaylar yer aldı.

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Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin cinsel istismar davasında yargılanan üyesi York Dükü Prens Andrew'a bir darbe daha geldi. ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'la yakın arkadaş olan ve Epstein'ın reşit olmayan kızları kullanarak oluşturduğu fuhuş ağına dahil olmakla suçlanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu, York Dükü Prens Andrew'un başı dertten kurtulmuyor.

Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Epstein'ın fuhuş zinciri mağdurlarından Virginia Giuffre'ye, reşit olmadığı yıllarda cinsel istismarda bulunduğu söylenen ve hakkındaki dava devam eden Prens Andrew, iddiaları durmaksızın yalanlasa da Kraliyet Ailesi tarafından adeta aforoz edilmişti.

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Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Andrew iddiaları reddetse de geçtiğimiz aylarda Kraliyet Ailesi, Andrew'un tüm askeri unvanları ve kraliyet himayelerinin elinden alındığı belirtilmişti.

Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek" ifadeleri kullanılmıştı.

Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia
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