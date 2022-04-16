Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:12

Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin son yıllarda yaşadığı en büyük skandala imza atan York Dükü Prens Andrew, bir kez daha okların hedefine oturdu. ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın düzenlediği partilerde, reşit olmayan kızlarla birliktelik yaşamakla suçlanan Prens Andrew'a açılan cinsel istismar davaları devam ederken, Andrew ile ilgili yeni iddialar bu kez bir kitaba konu oldu. Vanity Fair editörü Tina Brown tarafından kaleme alınan yeni kitapta iki ismin arkadaşlıklarına ilişkin şoke edici detaylar yer aldı.