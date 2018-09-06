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ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

Giriş Tarihi: 06.09.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 15:12
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ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!
Kraliyet ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

İngiliz ailesinin en gözde üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kusursuz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.

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ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!
Kraliyet ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

Etrafındaki onca yardımcıya ve çocuk bakıcısına rağmen 36 yaşındaki üç çocuk annesi Düşes de birçok annenin yapabileceği bir hatayı yaptı.

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ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!
Kraliyet ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

Okula hazırladığı çocuklarına ilişkin bu küçük ama çok da önemli ayrıntıyı atladı.

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ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!
Kraliyet ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

Hello dergisinin aileye yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Kate Middleton, yeni okul yılına hazırlanan çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile alışverişe çıktı.

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ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!
Kraliyet ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

Londra'nın gözde mağazalarından birinden çocukları için okul üniformaları ve yeni ayakkabılar satın aldı.

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ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!
Kraliyet ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

İşte bu ayakkabı alışverişi sırasında da birçok genç annenin yapabileceği gibi önemli bir ayrıntıyı atladı.

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ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!
Kraliyet ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

İngiltere'de de bir süre öncesine kadar etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ailesinin iki torunu Prens George ve Prenses Charlotte da tıpkı herkes gibi açık ve rahat yazlık ayakkabılar giyiyordu.

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