Kraliyet ailesinin en gözde üyesi beklenmedik bir hata yaptı!

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kusursuz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Etrafındaki onca yardımcıya ve çocuk bakıcısına rağmen 36 yaşındaki üç çocuk annesi Düşes de birçok annenin yapabileceği bir hatayı yaptı. Okula hazırladığı çocuklarına ilişkin bu küçük ama çok da önemli ayrıntıyı atladı. Hello dergisinin aileye yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Kate Middleton, yeni okul yılına hazırlanan çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile alışverişe çıktı. Londra'nın gözde mağazalarından birinden çocukları için okul üniformaları ve yeni ayakkabılar satın aldı. İşte bu ayakkabı alışverişi sırasında da birçok genç annenin yapabileceği gibi önemli bir ayrıntıyı atladı. İngiltere'de de bir süre öncesine kadar etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Kraliyet ailesinin iki torunu Prens George ve Prenses Charlotte da tıpkı herkes gibi açık ve rahat yazlık ayakkabılar giyiyordu.