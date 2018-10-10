Kraliyet düğünü öncesi akılalmaz istek

İngiltere Prenses Eugenie'nin düğünü öncesi yapılan çağrıyı konuşuyor. İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prenses Eugenie, Jack Brooksbank'le 12 Ekim Cuma günü Windsor kentinde dünya evine girecek. Windsor Sarayı'ndaki St. George Şapel'inde hayatlarını birleştirecek çiftin 2 milyon sterlinlik düğünü öncesinde ilginç bir çağrı yapıldı. Çift Windsor kentindeki evsizlerin düğün günü öncesinde sokakları terk etmesini istedi. Kraliyet ailesi düğünü öncesinde verilen emir, kentteki evsizlerden büyük tepki gördü. Windsor'da yaşayan evsizlerden biri olan James Pusey, Prenses Eugenie'nin gerçek bir asil olmadığını, arka planda durduğunu ve bu durumu avantaja çevirdiğini söyledi. Pusey, 2 milyon sterlinin düğün yerine barınma ihtiyaçları için harcanabileceğini ve bu sayede evsiz insanların sayısının azalacağını sözlerine ekledi.