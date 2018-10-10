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düğünü öncesi akılalmaz istek

Giriş Tarihi: 10.10.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 15:12
Kraliyet düğünü öncesi akılalmaz istek

İngiltere Prenses Eugenie'nin düğünü öncesi yapılan çağrıyı konuşuyor.

Kraliyet düğünü öncesi akılalmaz istek

İngiliz Ailesi üyesi Prenses Eugenie, Jack Brooksbank'le 12 Ekim Cuma günü Windsor kentinde dünya evine girecek.

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Kraliyet düğünü öncesi akılalmaz istek

Windsor Sarayı'ndaki St. George Şapel'inde hayatlarını birleştirecek çiftin 2 milyon sterlinlik düğünü öncesinde ilginç bir çağrı yapıldı.

Kraliyet düğünü öncesi akılalmaz istek

Çift Windsor kentindeki evsizlerin düğün günü öncesinde sokakları terk etmesini istedi.

Kraliyet düğünü öncesi akılalmaz istek

ailesi düğünü öncesinde verilen emir, kentteki evsizlerden büyük tepki gördü.

Kraliyet düğünü öncesi akılalmaz istek

Windsor'da yaşayan evsizlerden biri olan James Pusey, Prenses Eugenie'nin gerçek bir asil olmadığını, arka planda durduğunu ve bu durumu avantaja çevirdiğini söyledi.

Kraliyet düğünü öncesi akılalmaz istek

Pusey, 2 milyon sterlinin düğün yerine barınma ihtiyaçları için harcanabileceğini ve bu sayede evsiz insanların sayısının azalacağını sözlerine ekledi.

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