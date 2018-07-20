Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

Modern insanın hayal edebileceği her şeye sahipti aslında. Ülkenin başkentinde yaşıyordu, fena sayılmayacak bir kazanç getiren düzenli bir işi vardı. Üstelik de iki tane eve sahipti. Ama yine de mutsuzdu ve sürdürdüğü yaşam onu tatmin etmekten çok uzaktı. Bir anda bir karar verdi ve hayatı değişti. Londra'da yaşayan Kris Harbour, asansör teknisyeni olarak çalışıyordu. 31 yaşındaki Harbour'un iki tane de evi vardı aslında. Ama ödemek zorunda olduğu 400 bin sterlik değerindeki ev kredisi belini iyice büküyordu ve hayattan zevk almasını engelliyordu. Genç adam bir anda karar verdi ve yaşadığı hayatı geride bırakarak bambaşka bir düzen kurdu kendine.