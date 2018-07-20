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ndan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

Giriş Tarihi: 20.07.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 10:04
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ndan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

Modern insanın hayal edebileceği her şeye sahipti aslında. Ülkenin başkentinde yaşıyordu, fena sayılmayacak bir kazanç getiren düzenli bir işi vardı.

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ndan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

Üstelik de iki tane eve sahipti. Ama yine de mutsuzdu ve sürdürdüğü yaşam onu tatmin etmekten çok uzaktı.

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ndan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

Bir anda bir karar verdi ve hayatı değişti.

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ndan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

Londra'da yaşayan Kris Harbour, asansör teknisyeni olarak çalışıyordu.

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ndan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

31 yaşındaki Harbour'un iki tane de evi vardı aslında.

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ndan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

Ama ödemek zorunda olduğu 400 bin sterlik değerindeki ev kredisi belini iyice büküyordu ve hayattan zevk almasını engelliyordu.

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ndan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı?

Genç adam bir anda karar verdi ve yaşadığı hayatı geride bırakarak bambaşka bir düzen kurdu kendine.

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