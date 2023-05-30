Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan’ı tebrik eden Biden’dan dikkat çeken F-16 açıklaması

Biden, "Erdoğan ile görüştüm. Erdoğan'ı tebrik ettim" ifadelerini kullanarak, görüşmede Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ve İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme geldiğini açıkladı. Konuşmanın temelde tebrik araması olduğunu aktaran Biden, "Gelecek hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız" dedi.