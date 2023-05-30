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Haberler Galeri Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:31

Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, başkan Erdoğan ile seçim zaferini tebrik amacıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ve İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme geldiğini açıkladı.

AA
Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan’ı tebrik eden Biden’dan dikkat çeken F-16 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası dünya liderlerinden tebrik mesajları yağıyor. Dün akşam ise Başkan Erdoğan, ABD lideri Joe Biden ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan’ı tebrik eden Biden’dan dikkat çeken F-16 açıklaması

Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik eden ABD Başkanı Biden'ın, telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan’ı tebrik eden Biden’dan dikkat çeken F-16 açıklaması

Biden, "Erdoğan ile görüştüm. Erdoğan'ı tebrik ettim" ifadelerini kullanarak, görüşmede Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ve İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme geldiğini açıkladı. Konuşmanın temelde tebrik araması olduğunu aktaran Biden, "Gelecek hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız" dedi.

Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan’ı tebrik eden Biden’dan dikkat çeken F-16 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ise ABD Başkanı Biden görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan’ı tebrik eden Biden’dan dikkat çeken F-16 açıklaması

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

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