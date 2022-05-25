Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
11:49
Kritik NATO görüşmesi bugün! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da; işte madde madde Türkiye'nin talepleri
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları devam ediyor. Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye ile görüşmek için heyetler dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Görüşmenin bugün saat 13.00'te başlayacağı ifade edildi. Öte yandan Türkiye'nin talepleri görüşmenin başında yer alacak. Görüşme sonrasında yazılı açıklama yapılacağı ifade edildi.