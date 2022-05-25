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Haberler Galeri Kritik NATO görüşmesi bugün! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da; işte madde madde Türkiye'nin talepleri
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:49

Kritik NATO görüşmesi bugün! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da; işte madde madde Türkiye'nin talepleri

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları devam ediyor. Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye ile görüşmek için heyetler dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Görüşmenin bugün saat 13.00'te başlayacağı ifade edildi. Öte yandan Türkiye'nin talepleri görüşmenin başında yer alacak. Görüşme sonrasında yazılı açıklama yapılacağı ifade edildi.

Kritik NATO görüşmesi bugün! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da; işte madde madde Türkiye’nin talepleri

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun yankıları sürüyor. Türkiye'nin veto ettiği başvuru üzerine dün akşam saatlerinde İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya geldi.

Kritik NATO görüşmesi bugün! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da; işte madde madde Türkiye’nin talepleri

Heyetler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelere katılacak. Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek. Kritik görüşmenin bugün saat 13.00'te başlayacağı ifade edildi.

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Kritik NATO görüşmesi bugün! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da; işte madde madde Türkiye’nin talepleri

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılacak.

Kritik NATO görüşmesi bugün! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da; işte madde madde Türkiye’nin talepleri

Türkiye, görüşmelerde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki eylemlerini delilleriyle birlikte sunacak. Aynı zamanda PKK'nın YPG'nin bir uzantısı olduğu söylenerek, bunların ayrı olduğu kabul edilmeyecek.

Kritik NATO görüşmesi bugün! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da; işte madde madde Türkiye’nin talepleri

Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek.

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