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Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:50

Kritik telefon görüşmesi dünya basınında: Biden Erdoğan'ı nasıl ikna edecek? Herkes Türkiye'nin kararını bekliyor

Tüm dünyanın gözünü dikip beklediği Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Görüşme öncesinde ise Başkan Erdoğan ile ABD lideri Biden'ın yaptığı telefon görüşmesi dünyanın da gündemine oturdu. Uluslararası ajanslar görüşmede 4 önemli konunun olduğundan bahsederken Biden'ın İsveç'in NATO'ya girmesi talebini ilettiğini; ancak Erdoğan'ın sözlerini yerine getirmeyen İsveç'e henüz yeşil ışık yakmadığını ifade etti. Bazı ajanslar ise Biden'ın Erdoğan'ı ikna etmeyi başarması gerekiğinden bahsetti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Kritik telefon görüşmesi dünya basınında: Biden Erdoğan’ı nasıl ikna edecek? Herkes Türkiye’nin kararını bekliyor

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda. İsveç'te son yaşanan skandallar sonrası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki olumsuz tavrını geçtiğimiz günlerde dile getirdi.

Kritik telefon görüşmesi dünya basınında: Biden Erdoğan’ı nasıl ikna edecek? Herkes Türkiye’nin kararını bekliyor

Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda.

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Kritik telefon görüşmesi dünya basınında: Biden Erdoğan’ı nasıl ikna edecek? Herkes Türkiye’nin kararını bekliyor

Dün akşam ise Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Kritik telefon görüşmesi dünya basınında: Biden Erdoğan’ı nasıl ikna edecek? Herkes Türkiye’nin kararını bekliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

Kritik telefon görüşmesi dünya basınında: Biden Erdoğan’ı nasıl ikna edecek? Herkes Türkiye’nin kararını bekliyor

Liderler, Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

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