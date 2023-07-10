Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:50

Kritik telefon görüşmesi dünya basınında: Biden Erdoğan'ı nasıl ikna edecek? Herkes Türkiye'nin kararını bekliyor

Tüm dünyanın gözünü dikip beklediği Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Görüşme öncesinde ise Başkan Erdoğan ile ABD lideri Biden'ın yaptığı telefon görüşmesi dünyanın da gündemine oturdu. Uluslararası ajanslar görüşmede 4 önemli konunun olduğundan bahsederken Biden'ın İsveç'in NATO'ya girmesi talebini ilettiğini; ancak Erdoğan'ın sözlerini yerine getirmeyen İsveç'e henüz yeşil ışık yakmadığını ifade etti. Bazı ajanslar ise Biden'ın Erdoğan'ı ikna etmeyi başarması gerekiğinden bahsetti.