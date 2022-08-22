Kritik toplantı öncesi İsveç’te skandal görüntü: MİT’in vurduğu terörist için anma töreni...

PKK'NIN SİLAHLI KANADININ KURUCILARINDAN...

PKK saflarına 1990'la yillarda katılan Rezan Cavit, 2010'da PKK'nin iran kolu PJAK'in en Üst yürütme organ "Koordinasyon Komitesi"de sorumlu olarak görev yapmıştı. 2014 yılında Irak/Kandil alanında yapılan örgüt konferansı neticesinde kurulan; Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi (Kongreya Demokratik u Azadiya Rojhilate Kurdistan/KODAR) 'in kurucu eşbaşkanı olarak seçilen Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadının tek elden yönetilmesi maksadyla kurulan HPG Askeri Konseyinin de kurucu üyeleri arasında yer alıyordu.