Giriş Tarihi: 22.08.2022 12:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
12:23
Kritik toplantı öncesi İsveç'te skandal görüntü: MİT'in vurduğu terörist için anma töreni...
NATO üyelik süreci devam eden İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirecek. Ancak kritik toplantı öncesi İsveç'ten tepki çekecek bir görüntü geldi. Son dönemde yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), etkisiz hale getirdiği PKK-YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani için ülkenin başkentinde anma töreni düzenlendi.