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Haberler Galeri Kritik toplantı öncesi İsveç'te skandal görüntü: MİT'in vurduğu terörist için anma töreni...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 12:23

Kritik toplantı öncesi İsveç'te skandal görüntü: MİT'in vurduğu terörist için anma töreni...

NATO üyelik süreci devam eden İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirecek. Ancak kritik toplantı öncesi İsveç'ten tepki çekecek bir görüntü geldi. Son dönemde yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), etkisiz hale getirdiği PKK-YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani için ülkenin başkentinde anma töreni düzenlendi.

Kritik toplantı öncesi İsveç’te skandal görüntü: MİT’in vurduğu terörist için anma töreni...

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci devam ederken İsveç'te tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. 26 Ağustos'ta İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısını gerçekleştirmeden önce, İsveç'in başkenti Stockholm'de MİT tarafından öldürülen PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani'ye anma töreni gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Kritik toplantı öncesi İsveç’te skandal görüntü: MİT’in vurduğu terörist için anma töreni...

İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinde terör örgütü YPG/PKK ile ortak mücadele sözü vermesine rağmen, terörist yandaşları İsveç'te faaliyetlerine devam ettiği görüldü.

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Kritik toplantı öncesi İsveç’te skandal görüntü: MİT’in vurduğu terörist için anma töreni...

MİT, 6 Ağustos'ta, Haftanin Eyalet Sorumlusu iken, TSK'ya yönelik saldırılan talimatını veren, çok sayıda şehit verdiğimiz eylemlerin sorumlusu Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani 'yi etkisiz hale getirmişti.

Kritik toplantı öncesi İsveç’te skandal görüntü: MİT’in vurduğu terörist için anma töreni...

MİT tarafından etkisiz haline getirilen PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani için anma töreni gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öldürülen terörist için İsveç'te anma töreni | Video

Kritik toplantı öncesi İsveç’te skandal görüntü: MİT’in vurduğu terörist için anma töreni...

PKK'NIN SİLAHLI KANADININ KURUCILARINDAN...

PKK saflarına 1990'la yillarda katılan Rezan Cavit, 2010'da PKK'nin iran kolu PJAK'in en Üst yürütme organ "Koordinasyon Komitesi"de sorumlu olarak görev yapmıştı. 2014 yılında Irak/Kandil alanında yapılan örgüt konferansı neticesinde kurulan; Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi (Kongreya Demokratik u Azadiya Rojhilate Kurdistan/KODAR) 'in kurucu eşbaşkanı olarak seçilen Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadının tek elden yönetilmesi maksadyla kurulan HPG Askeri Konseyinin de kurucu üyeleri arasında yer alıyordu.

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