Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan ziyareti sırasında İsveç'in NATO'ya girmesi durumunu değerlendirmişti. Erdoğan, "Bu NATO Zirvesi Vilnius'ta yapılacak. İnşallah fevkalade bir durum olmadığı takdirde ben de katılacağım. İsveç'in bu beklentileri, bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. Bizim bu beklentilere uymamız için, her şeyden önce İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Geçenlerde biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'da Dolmabahçe'de misafirimdi. Orada kendisiyle de görüştüm. Kendisine söylediğimiz şey şu oldu; eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım.