Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:33

Kritik zirve öncesi NATO'dan son dakika İsveç açıklaması: Farklılıkları gidermenin en iyi yolu...

İsveç'in NATO'ya üye olup olamayacağı konusu tüm dünyanın gündeminde... 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi öncesi NATO'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO karargahında yaptığı açıklamasında Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşeceğini belirtti. Stoltenberg, İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" ifadelerini kullandı.