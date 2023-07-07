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Haberler Galeri Kritik zirve öncesi NATO'dan son dakika İsveç açıklaması: Farklılıkları gidermenin en iyi yolu...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:33

Kritik zirve öncesi NATO'dan son dakika İsveç açıklaması: Farklılıkları gidermenin en iyi yolu...

İsveç'in NATO'ya üye olup olamayacağı konusu tüm dünyanın gündeminde... 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi öncesi NATO'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO karargahında yaptığı açıklamasında Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşeceğini belirtti. Stoltenberg, İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" ifadelerini kullandı.

AA
Kritik zirve öncesi NATO’dan son dakika İsveç açıklaması: Farklılıkları gidermenin en iyi yolu...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında dün Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan toplantıdan sonra halen bazı farklılıklar bulunduğunu, pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u toplantıya davet etme sebebinin bu farklılıkları giderme amacı taşıdığını söyledi.

Kritik zirve öncesi NATO’dan son dakika İsveç açıklaması: Farklılıkları gidermenin en iyi yolu...

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, dün üç ülkenin dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.

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Kritik zirve öncesi NATO’dan son dakika İsveç açıklaması: Farklılıkları gidermenin en iyi yolu...

'EKSİKLİKLER VAR'

Toplantıyı "iyi ve yapıcı" şeklinde değerlendiren Stoltenberg, ilerleme kaydettiklerini ancak hala giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Kritik zirve öncesi NATO’dan son dakika İsveç açıklaması: Farklılıkları gidermenin en iyi yolu...

Stoltenberg, "Bu nedenle Başkan Erdoğan ve Başbakan Kristersson'u pazartesi Vilnius'ta toplantıya davet ettim. Üçümüz orada uzmanlarımız eşliğinde detaylara bakmak, Türkiye ile İsveç'in pozisyonları arasında farklılıkların olduğu somut meseleleri ele almak için görüşeceğiz. Farklılıkları gidermenin en iyi yolu bu." dedi.

Kritik zirve öncesi NATO’dan son dakika İsveç açıklaması: Farklılıkları gidermenin en iyi yolu...

İsveç'in geçen yıl Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerini yerine getirdiğini yineleyen Stoltenberg, Türkiye'nin de meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu ifade etti.

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