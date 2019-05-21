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Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...

Hayvanat bahçesindeki küçük bir kız dev kafese düşünce korku dolu anlar yaşadı! 'in orta kesiminde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde 8 yaşındaki küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü. Kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı.

Giriş Tarihi: 21.05.2019 07:04 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 07:11
Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...

devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülerde etraftaki diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşadığı görülürken, küçük kız hayvanat bahçesinde görevli bir rehber tarafından kurtarıldı

Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...

Önce uzatılan bambu sopasıyla kendini yukarı çekemeyen kızı birkaç kişinin tuttuğu rehber kurtarmayı başardı.

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Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...
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Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...

Zararsız olduğu bilinen ve otobur tek ayı cinsi olan pandaların küçük kıza yaklaşmasıysa, çığlıkların artmasına neden oldu. Küçük kız olayı yara almadan atlatırken, her ihtimale karşı hastaneye götürülerek sağlık durumu kontrol edildi.

Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...

'in en büyük sembollerinden biri olan siyah beyaz pandalar normal şartlarda insanlara saldırmıyor. Sadece etobur cinsi kırmızı pandalar saldırgan olabiliyor. Ancak büyük pençelere ve sivri dişlere sahip olmaları kimilerini korkutabiliyor.

Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...

2008'de Hong Kong Ocean Park ve 2016'da Nançang Hayvanat Bahçesi'nde bakıcılarına saldıran pandalar, bu kişileri ayağından ısırarak derin yaralar açmıştı.

Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...

'de soyu tükenen pandaların yurt dışına çıkarılmasına izin verilmiyor. Ülkede pandaları öldürmek idamla cezalandırılıyor.

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