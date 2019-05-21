Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...
Korku dolu anlar! Küçük kız kafeslerine düşünce...
Hayvanat bahçesindeki küçük bir kız dev kafese düşünce korku dolu anlar yaşadı! Çin'in orta kesiminde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde 8 yaşındaki küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü. Kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı.
Giriş Tarihi: 21.05.2019
07:04
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019
07:11