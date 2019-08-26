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Küçük kızın korku dolu anları!

Küçük kızın büyük korku yaşadığı anlar saniye saniye görüntülendi. Hayvanat bahçesindeki küçük bir kız dev kafese düşünce korku dolu anlar yaşadı! 'in orta kesiminde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde 8 yaşındaki küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü. Kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı.

Giriş Tarihi: 26.08.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 12:21
Küçük kızın korku dolu anları!

Olay 'de yaşandı!

Küçük kızın korku dolu anları!

devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülerde etraftaki diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşadığı görülürken, küçük kız hayvanat bahçesinde görevli bir rehber tarafından kurtarıldı

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Küçük kızın korku dolu anları!

Önce uzatılan bambu sopasıyla kendini yukarı çekemeyen kızı birkaç kişinin tuttuğu rehber kurtarmayı başardı.

Küçük kızın korku dolu anları!

Zararsız olduğu bilinen ve otobur tek ayı cinsi olan pandaların küçük kıza yaklaşmasıysa, çığlıkların artmasına neden oldu. Küçük kız olayı yara almadan atlatırken, her ihtimale karşı hastaneye götürülerek sağlık durumu kontrol edildi.

Küçük kızın korku dolu anları!

'in en büyük sembollerinden biri olan siyah beyaz pandalar normal şartlarda insanlara saldırmıyor. Sadece etobur cinsi kırmızı pandalar saldırgan olabiliyor. Ancak büyük pençelere ve sivri dişlere sahip olmaları kimilerini korkutabiliyor.

Küçük kızın korku dolu anları!

2008'de Hong Kong Ocean Park ve 2016'da Nançang Hayvanat Bahçesi'nde bakıcılarına saldıran pandalar, bu kişileri ayağından ısırarak derin yaralar açmıştı.

Küçük kızın korku dolu anları!

'de soyu tükenen pandaların yurt dışına çıkarılmasına izin verilmiyor. Ülkede pandaları öldürmek idamla cezalandırılıyor.

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