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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Giriş Tarihi: 17.07.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 15:21
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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!
Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Bu kez annesi ve amcası Prens Harry'nin yeni karısı Meghan Markle'dan bile rol çalan kişi ise oldu.

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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!
Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

3 yaşındaki , geçen hafta küçük kardeşi Prens Louis için düzenlenen vaftiz töreninin en çok dikkat çeken katılımcılarından biri oldu.

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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!
Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Doğduğundan bu yana kameralar karşısında olan , St James Sarayı'ndaki şapelde düzenlenen törene babası Prens William'ın elinden tutarak gitti.

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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!
Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Tören programına ait kitapçığı da taşıyan , fotoğraflarını çeken gazetecilerle de ilginç bir diyalog kurdu

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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!
Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Fotoğrafları çekilirken yüzündeki ciddi ifadeyi bozmayan küçük kız, hiç beklenmedik bir anda gazetecilere "Siz gelmiyorsunuz" diye seslendi ve uzun bir bakış attı.

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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!
Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Sonra da babası Prens William, annesi Kate Middleon ve erkek kardeşleri Prens George ve Prens Louis ile birlikte törenin yapılacağı salona doğru ilerledi.

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Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!
Küçük prenses öyle bir şey söyledi ki!

Küçük kızın bu sözlerinden sonra o ana kadar karısıyla konuşan Prens William'ın yüzünden şaşkınlık dolu bir ifade geçti.

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