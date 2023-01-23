Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'
Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:38

Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'

Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın rezil eylemine izin veren İsveç'e Avrupa Birliği'nden çok sert yanıt geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç makamlarını harekete geçmeye çağırdı. 'Defalarca söyledik' diyen Bahrke,"Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. " dedi.

Kur’an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç’e AB’den tokat gibi sözler: ’Defalarca söyledik’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi.

Kur’an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç’e AB’den tokat gibi sözler: ’Defalarca söyledik’

'DEFALARCA SÖZLEDİK'

Bahrke, AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında, İsveç'teki olayla ilgili soruyu yanıtladı. Bu tür eylemlerin, AB'nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, "Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kur’an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç’e AB’den tokat gibi sözler: ’Defalarca söyledik’

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Kur’an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç’e AB’den tokat gibi sözler: ’Defalarca söyledik’

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

SON DAKİKA