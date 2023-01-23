Kur’an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç’e AB’den tokat gibi sözler: ’Defalarca söyledik’

'DEFALARCA SÖZLEDİK'

Bahrke, AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında, İsveç'teki olayla ilgili soruyu yanıtladı. Bu tür eylemlerin, AB'nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, "Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu." ifadesini kullandı.