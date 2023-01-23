Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
16:38
Kur'an yakma skandalına tepkiler büyüyor! İsveç'e AB'den tokat gibi sözler: 'Defalarca söyledik'
Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın rezil eylemine izin veren İsveç'e Avrupa Birliği'nden çok sert yanıt geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç makamlarını harekete geçmeye çağırdı. 'Defalarca söyledik' diyen Bahrke,"Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. " dedi.