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'Kurukafa ölüm yıldızı' 'ya 38 milyon km yakından geçecek

Giriş Tarihi: 01.10.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 12:27
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'Kurukafa ölüm yıldızı' 'ya 38 milyon km yakından geçecek
'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

Ürkütücü görünüşlü kurukafa şeklindeki bir asteroit, Cadılar Bayramı'ndan 11 gün sonra 'nın 38 milyon kilometre yakınından geçecek.

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'Kurukafa ölüm yıldızı' 'ya 38 milyon km yakından geçecek
'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

Gökcismi, üç yıl önce 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'nda 'ya 482 bin kilometre (Ay'la Dünya arasındaki mesafenin 1.3 katı) yaklaşarak korku yaratmış ve "Cadılar Bayramı ölüm kuyruklu yıldızı" olarak anılmaya başlanmıştı.

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'Kurukafa ölüm yıldızı' 'ya 38 milyon km yakından geçecek
'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 'Büyük Balkabağı" dediği ancak resmi adı TB145 olan gökcismi, üç yıl önce Güneş'e çok yakın geçtiği için çıplak gözle görülememişti.

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'Kurukafa ölüm yıldızı' 'ya 38 milyon km yakından geçecek
'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

TB145 bu kez 11 Kasım'da 'ya teğet geçerken teleskopla görülebilecek.

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'Kurukafa ölüm yıldızı' 'ya 38 milyon km yakından geçecek
'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

Amerikan Uzay Derneği, 500 metre çapındaki 'ölüm yıldızını' " için tehlike riski taşıyan bir asteroit" olarak niteliyor.

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'Kurukafa ölüm yıldızı' 'ya 38 milyon km yakından geçecek
'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

'YAKIN GELECEKTE DÜNYA'YA ÇARPMA RİSKİ YOK'

Derneğin 2015'te yayımladığı bir raporda 350-700 metre çapındaki bir gökcisminin 'ya çarpması halinde en az 12 kilometrelik bir krater oluşturabileceği, okyanuslarda tsunamilere neden olabileceği ve bir eyalet büyüklüğündeki alanı imha edebileceği ifade ediliyor.

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'Kurukafa ölüm yıldızı' 'ya 38 milyon km yakından geçecek
'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

Ancak gökbilimciler, yörüngesine bakarak TB145'in yakın bir gelecekte 'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını söylüyor.

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