'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

'YAKIN GELECEKTE DÜNYA'YA ÇARPMA RİSKİ YOK'



Derneğin 2015'te yayımladığı bir raporda 350-700 metre çapındaki bir gökcisminin Dünya'ya çarpması halinde en az 12 kilometrelik bir krater oluşturabileceği, okyanuslarda tsunamilere neden olabileceği ve bir eyalet büyüklüğündeki alanı imha edebileceği ifade ediliyor.