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Haberler Galeri Kuruyan gölün dibinde korkunç görüntü: Ceset yuvası çıktı! Kan donduran detay...
Giriş Tarihi: 16.08.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 15:47

Kuruyan gölün dibinde korkunç görüntü: Ceset yuvası çıktı! Kan donduran detay...

ABD'de Las Vegas yakınlarında 'kuraklık' nedeniyle kuruyan Mead Gölü'nün dibi ceset yuvası çıktı. Geçtiğimiz mayıs ayında hazine avcılarının uğrak yeri haline gelen Mead Gölü'nde paslanmış bir varilin içinde sıkıştırılmış halde olmak üzere 4 ceset bulundu. Kuraklık yaşanmasaydı belkide asla bulunamayacak olan cesetler ile ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı...

Kuruyan gölün dibinde korkunç görüntü: Ceset yuvası çıktı! Kan donduran detay...

ABD Nevada eyaletindeki Mead Gölü kuraklığın kurbanı oldu. Geçtiğimiz aylarda tamamen kuruyan gölün altından ise adeta ceset yuvası çıktı.

Kuruyan gölün dibinde korkunç görüntü: Ceset yuvası çıktı! Kan donduran detay...

Mead Gölü'nün çamurlu kıyısında biri varilin içine sıkıştırılmış şekilde 4 iskelet kalıntısına rastlandı.

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Kuruyan gölün dibinde korkunç görüntü: Ceset yuvası çıktı! Kan donduran detay...

Gölde yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ederken Mead Gölü'nde 4 farklı insan kalıntısı bulunduğu, ancak bunların aslında 2 kişiye ait kalıntılar olabileceğine dair sonuçlar ortaya çıktı.

Kuruyan gölün dibinde korkunç görüntü: Ceset yuvası çıktı! Kan donduran detay...

Konuya ilişkin açıklama yapan adli tabip, "Şu anda bu kalıntılarla ilgili soruşturma yapılıyor ve kalıtıların 2 kişi olup olmadığı araştırılıyor" dedi.

Kuruyan gölün dibinde korkunç görüntü: Ceset yuvası çıktı! Kan donduran detay...

Kemikler ve insan kalıntıları Mayıs ayında ortaya çıkmaya başlamıştı.

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