Giriş Tarihi: 16.08.2022 15:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
15:47
Kuruyan gölün dibinde korkunç görüntü: Ceset yuvası çıktı! Kan donduran detay...
ABD'de Las Vegas yakınlarında 'kuraklık' nedeniyle kuruyan Mead Gölü'nün dibi ceset yuvası çıktı. Geçtiğimiz mayıs ayında hazine avcılarının uğrak yeri haline gelen Mead Gölü'nde paslanmış bir varilin içinde sıkıştırılmış halde olmak üzere 4 ceset bulundu. Kuraklık yaşanmasaydı belkide asla bulunamayacak olan cesetler ile ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı...