Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?
Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?
Kuzey Kore dünyada en kapalı toplumlar arasında yer alıyor. Bu kapalı toplum yapısı da ülkenin totaliter bir yönetim anlayışına sahip olmasından kaynaklanıyor. Uluslararası ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre, Kuzey Kore'nin siber savaşlar üzerinden dünya ticaretine darbe indirmeye çalıştığı belirtiliyor. İşte bu son gelişme ve Kuzey Kore'nin tüm dünyayı şok eden uygulamaları...
Giriş Tarihi: 09.03.2019
12:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2019
12:39