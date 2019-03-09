Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

Dünyada küreselleşme dalgası yayılırken, Kuzey Kore toplumu gün geçtikçe kendi içine kapanıyor. Totaliter bir yönetim anlayışına sahip olan Kuzey Kore'ye ilişkin bilgilere erişmek de bir hayli zor oluyor. Kuzey Kore ile ilgili bugün ajanslara ise bir son dakika haberi düştü. Kuzey Kore'nin küresel ticarette siber saldırılar ile büyük bir parayı çaldığı iddia ediliyor.