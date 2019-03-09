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  • Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

dünyada en kapalı toplumlar arasında yer alıyor. Bu kapalı toplum yapısı da ülkenin totaliter bir yönetim anlayışına sahip olmasından kaynaklanıyor. Uluslararası ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre, Kuzey Kore'nin siber savaşlar üzerinden dünya ticaretine darbe indirmeye çalıştığı belirtiliyor. İşte bu son gelişme ve Kuzey Kore'nin tüm dünyayı şok eden uygulamaları...

Giriş Tarihi: 09.03.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 12:39
Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

hakkında şok iddia!

Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

Dünyada küreselleşme dalgası yayılırken, toplumu gün geçtikçe kendi içine kapanıyor. Totaliter bir yönetim anlayışına sahip olan Kuzey Kore'ye ilişkin bilgilere erişmek de bir hayli zor oluyor. Kuzey Kore ile ilgili bugün ajanslara ise bir son dakika haberi düştü. Kuzey Kore'nin küresel ticarette siber saldırılar ile büyük bir parayı çaldığı iddia ediliyor.

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Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

İnternet ortamında yapılan saldırıların kaynağı ve hükümet destekli olup olmadığının kesin olarak bilinememesi nedeniyle siber saldırılar, devletler arasında karşılıklı tartışmalara neden oluyor.

Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

Siber saldırılar konusunda ABD ve Batılı ülkeler, Rusya, Çin, İran ve gibi ülkeleri suçlarken, eleştirilerin hedefindeki ülkeler ise kendilerinin söz konusu siber korsanlık faaliyetlerinin asıl mağduru olduğunu savunuyor.

Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

Ülkeler, dış kaynaklı hackleme faaliyetlerini önlemek için dijital ortamdaki güvenlik altyapısını güçlendirme ve internet ağları konusunda ilgili kadrolarını eğitme yoluna gidiyor.

Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

Siber savaş, "bir ülkenin veya örgütün internet veya bilgisayar ağları üzerinden başka bir ülkeye ait bilgisayar ağlarına sızması" olarak tarif edilirken, bu amaca yönelik faaliyetler ise "siber saldırı" olarak tanımlanıyor.

Kuzey Kore hakkında şok iddia! Bunu da mı yaptılar?

Ülkeler arasındaki siber saldırılar, espiyonaj, sabotaj ve manipülasyon olmak üzere başlıca üç amaçla düzenleniyor.

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