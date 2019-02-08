Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!
Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!
Kuzey Kore, dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinmekte. Diktatörlükle yönetilen ülkede halkın internet kullanımının da yasak olmasıyla birlikte Kuzey Kore'ye ilişkin bilgi edinmek de bir hayli zor oluyor. Yakın zamanda Trump ile görüşmelerinin son dakika kodu ile tüm dünyaya duyurulması sonrasında ise Kuzey Kore hakkında bilinmeyen gerçekler en çok merak edilenler arasında yer aldı. Bu merak edilen konular arasında Kuzey Kore liderinin eşi Ri Sol-ju da bulunmakta. İşte Kuzey Kore lideri Ri Sol-Ju hakkındaki o şok gerçek ve Kuzey Kore'ye ilişkin insanları şok eden gerçekler...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 16:51