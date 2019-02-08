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  • Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

, dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinmekte. Diktatörlükle yönetilen ülkede halkın internet kullanımının da yasak olmasıyla birlikte Kuzey Kore'ye ilişkin bilgi edinmek de bir hayli zor oluyor. Yakın zamanda Trump ile görüşmelerinin son dakika kodu ile tüm dünyaya duyurulması sonrasında ise Kuzey Kore hakkında bilinmeyen gerçekler en çok merak edilenler arasında yer aldı. Bu merak edilen konular arasında Kuzey Kore liderinin eşi Ri Sol-ju da bulunmakta. İşte Kuzey Kore lideri Ri Sol-Ju hakkındaki o şok gerçek ve Kuzey Kore'ye ilişkin insanları şok eden gerçekler...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 16:51
Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

liderinin karısıyla ilgili ortaya çıkan çarpıcı gerçek dünya medyasında son dakika kodu ile paylaşıldı. Kim'in karısıyla ilgili ortaya çıkan şok gerçek kadar kapalı toplum yapısı ile bilinen Kuzey Kore ile ilgili başka çarpıcı detaylarda gün geçtikçe gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte derlediğimiz o haber.

Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. İsviçre'de okuduğu dönemde Koreli yetkililerin kontrolünde olan Jong Un, İsviçre peyniri emmantel seviyor ve havyar ile şampanyadan vazgeçmiyor.

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Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

Eğer nükleer silahları olmasaydı muhtemelen tüm dünya 'yi, sadece dünyanın en kapalı toplumu olarak bilecekti. Diktatörleri hakkında eğlenceli haberler yapılacaktı.

Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

Saçları, hobileri, Batı'ya karşı olan takıntıları veya gizli ABD hayranlığı gibi. Batı böyle hikayeleri seviyor. Tıpkı Saddam Hüseyin'in yazdığı söylenen aşk kitapları, Muammer Kaddafi'nin kadın korumaları gibi... Gizemli bir karakter olacaktı liderleri de..

Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

'nin kurucu lideri Kim Song Il'in ardından ülkenin lideri oğlu Kim Jong Il oldu. Aralık 2011'de Kim Jong II'nin ani ölümünden sonra sıra mevcut lider Kim Jong Un'a geldi. İsmi ilk olarak Eylül 2010'da duyuldu. Kısa süre içinde varis olarak anılmaya başlandı.

Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

Dünya genç diktatörün en net halini babasının naaşını taşıyan arabanın yanında yürürken gördü. Babasının üçüncü eşinden dünya geldi. Doğum tarihi hâlâ bilinmiyor. Ancak genel kanıya göre 1984 doğumlu. Hatta doğum tarihinin 8 Ocak olduğu söyleniyor..

Kuzey Kore liderine büyük şok... O detaylar ortaya çıktı!

DISNEYLAND CEZASI

Aslında Kim Jong II'nin yerine diğer iki erkek oğulları Kim Jong-chol ile Kim Jongnam'ın geçmesi bekleniyordu. Ancak Kim Jong nam, 2001'de sahte kimlik ile Japonya'daki Disneyland'a girerken yakalandı. Kim Jong-chol'un da erkeksi olmayan davranışlara sahip olmasıyla Kim Jong Un'un önü açıldı. İsmi duyulduktan sonra ağabeyleri gibi İsviçre'de okuduğu ortaya çıktı..

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