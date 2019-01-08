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liderinden sürpriz ziyaret!

Giriş Tarihi: 08.01.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 10:42
Kuzey Kore liderinden sürpriz ziyaret!

Çin Hükümeti, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Lideri Kim Jong Un'un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek için Çin'e geldiği duyurdu.

Kuzey Kore liderinden sürpriz ziyaret!

Çin Hükümeti sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Lideri Kim Jong Un'un Çin'e ziyarette bulunduğunu bildirdi.

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Kuzey Kore liderinden sürpriz ziyaret!

Kim'i taşıyan trenin, dün yerel saatle 22.15'te Çin'in sınır kenti Dandong'a ulaştığı belirtilen açıklamada, trenin bu sabah itibariyle de başkent Pekin'e ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Kuzey Kore liderinden sürpriz ziyaret!

Perşembe gününe kadar sürecek olan ziyarette Kim Jong Un'a eşi Ri Sol Ju ve bir dizi üst düzey yetkili eşlik edecek.

Kuzey Kore liderinden sürpriz ziyaret!

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Kuzey Koreli mevkidaşı ile yapacakları ikinci yüz yüze görüşmenin tarihi ve yeri üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Kuzey Kore liderinden sürpriz ziyaret!

Kim Jong Un, Trump ile yaptığı ilk görüşmenin öncesinde ve hemen sonrasında da Çin'e ziyaretler gerçekleştirmiş, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmüştü.

Kuzey Kore liderinden sürpriz ziyaret!
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