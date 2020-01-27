Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

Kuzey Kore liderinin yanında oturmasının Kim Kyong-hui'nin nüfuzunu koruduğu ya da muhtemelen bir danışman olarak geri kazandığı anlamına geldiğine dikkat çeken Hotham, "Bu aynı zamanda bize Kuzey Kore'nin ne kadar acımasız ve tuhaf bir ülke olduğunu hatırlatıyor. Sonuçta, Kim Kyong-hui, kocasının infaz emrini veren adamla yan yana oturuyor" diye konuştu.