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  • Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

lideri Kim Jong-un'un halası Kim Kyong-hui, 6 yıl sonra ilk kez görüldü. Hala Kim Kyong-hui'nin kocası, vatana ihanet suçlamasıyla 6 yıl önce Kuzey Kore lideri tarafından öldürülmüştü.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 16:47
Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

Kocasının katili ile yan yana! Dünya bu kareyi konuşuyor...

Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

Kim Kyong-hui, yeni yıl kutlamaları kapsamında yapılan bir etkinliğe kocasının idam emrini veren yeğeni Kim Jong-un ile birlikte katıldı.

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Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

resmi haber ajansı KCNA'nın yayımladığı bir karede, Kim Kyong-hui'nin, yeğeni Kim Jong-un ve karısının yanında protokolde oturduğu görülüyor.

Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

BBC Türkçe'nin haberine göre, NK News sitesinin editörü Oliver Hotham, Kim'in halasının yeniden ortaya çıkışının sürpriz olduğunu belirterek "Birçok Kuzey Koreli gözlemci, Kim Kyong-hui'nin sürgüne gönderilmiş, hatta kocası gibi öldürülmüş olabileceğini düşünüyordu" dedi.

Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

liderinin yanında oturmasının Kim Kyong-hui'nin nüfuzunu koruduğu ya da muhtemelen bir danışman olarak geri kazandığı anlamına geldiğine dikkat çeken Hotham, "Bu aynı zamanda bize Kuzey Kore'nin ne kadar acımasız ve tuhaf bir ülke olduğunu hatırlatıyor. Sonuçta, Kim Kyong-hui, kocasının infaz emrini veren adamla yan yana oturuyor" diye konuştu.

Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

liderinin halası Kim Kyong-hui ve kocası Chang Song-thaek, Kim-Jong-un'un 9 yıl önce iktidara geldiği dönemde devlet yönetiminde önemli bir ağırlığa sahipti. Kuzey Kore uzmanlarına göre öldürülen Chang, akıl hocası olarak Kim'e en yakın kişilerden biriydi.

Kuzey Kore liderinin halası 6 yıl sonra ortaya çıktı: Kocasının katiliyle yan yana

Ancak Kim babasının yerine geçtikten iki yıl sonra bir toplantı sırasında askerler eşliğinde salondan çıkarıldı.

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