Kuzey Kore yine bildiğiniz gibi! 2023’e havai fişek yerine füze fırlatarak girdiler

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Pyongyang'ın dün gerçekleştirdiği füze denemesine atıfla, "24 saatten kısa bir süre önce gerçekleştirilen üç denemenin yanı sıra son deneme, Pyongyang'ın yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programının istikrar bozucu etkisini ortaya koymaktadır" denildi. Açıklamada, "Washington'un Güney Kore ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhütlerinin sarsılmaz olduğu" vurgulandı.