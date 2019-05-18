Kuzey Kore'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

Kuzey Kore kapalı toplum yapısı ve aşırı nükleer silahlanmasıyla, tüm dünya basınının ilgisini çekiyor. Ülkenin dışa kapalı olması Kuzey Kore'ye yönelik bilgilerin de kısıtlı olmasına sebep oluyor. Son olarak Kuzey Kore'ye giden ve oradaki askerlerin durumuna ilişkin bilgiler aktaran bir şahıs, ülkeyle ilgili olarak "Karşıma çıkan turist rehberleri özgür düşünceli insanlardı. Daha önce internette yetkililer tarafından turist fotoğraflarının her gün denetleyip sildiklerini okumuştum. Bu yüzden iki hafıza kartı girişi olan bir fotoğraf makinesi satın aldım. Fakat kimse benim fotoğraflarıma bakmadı" diyor. İşte ismini söylemek istemeyen o şahsın aktardıklarından Kuzey Kore...