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'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

kapalı toplum yapısı ve aşırı nükleer silahlanmasıyla, tüm dünya basınının ilgisini çekiyor. Ülkenin dışa kapalı olması Kuzey Kore'ye yönelik bilgilerin de kısıtlı olmasına sebep oluyor. Son olarak Kuzey Kore'ye giden ve oradaki askerlerin durumuna ilişkin bilgiler aktaran bir şahıs, ülkeyle ilgili olarak "Karşıma çıkan turist rehberleri özgür düşünceli insanlardı. Daha önce internette yetkililer tarafından turist fotoğraflarının her gün denetleyip sildiklerini okumuştum. Bu yüzden iki hafıza kartı girişi olan bir fotoğraf makinesi satın aldım. Fakat kimse benim fotoğraflarıma bakmadı" diyor. İşte ismini söylemek istemeyen o şahsın aktardıklarından Kuzey Kore...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 14:49
Kuzey Kore'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

'yi ziyaret eden bir turist, ülkenin doğusundaki bir askeri bölgeyi fotoğrafladı.

Kuzey Kore'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

Karelerde, ülke lideri Kim Jong-Un'un askerlerinin günlük yaşamına dair çarpıcı detaylar bulunuyor.

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Kuzey Kore'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

İsminin açıklanmasını istemeyen bir turist, 'nin doğusunda bulunan Kungang Dağı ve Wonsan şehrini ziyaret etti.

Kuzey Kore'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

Ülkesini ziyeret eden kişilerin fotoğraf ve video çekmesine ilişkin ciddi kısıtlamaları bulunan 'de, askeri bölgeyi fotoğraflayan kişi, ordu mensuplarının günlük yaşamı ile ilgili çarpıcı detayları ortaya koydu.

Kuzey Kore'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

Konuyla ilgili olarak, "Karşıma çıkan turist rehberleri özgür düşünceli insanlardı. Daha önce internette yetkililer tarafından turist fotoğraflarının her gün denetleyip sildiklerini okumuştum. Bu yüzden iki hafıza kartı girişi olan bir fotoğraf makinesi satın aldım. Fakat kimse benim fotoğraflarıma bakmadı" açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

Bununla birlikte, fotoğrafları çeken kişi, Kuzey Koreli askerlerin Güney Kore sınırı da dahil olmak üzere, savaş hazırlığında olmadığını gözlemlediğini söyledi:

Kuzey Kore'de tüm dünyayı şoke eden kare! Herkesi tehdit ediyor ama...

"Ziyaret ettiğim bölgelerde fotoğraflarımda gördüğünüzden daha fazla asker asker bulunmuyordu ve hiçbiri savaş hazırlığında gibi görünmüyordu."

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