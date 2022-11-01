Giriş Tarihi: 01.11.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 12:09

Kuzey Kore'den ABD'ye ürperten mesaj: Hazırız

ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatı Kuzey Kore'de kriz yarattı. Kuzey Kore söz konusu tatbikatı 'potansiyel bir işgal için hazırlık' olarak değerlendirerek önlemlerini adıklarını ve hazır olduklarını söyledi.