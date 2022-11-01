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Haberler Galeri Kuzey Kore'den ABD'ye ürperten mesaj: Hazırız
Giriş Tarihi: 01.11.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 12:09

Kuzey Kore'den ABD'ye ürperten mesaj: Hazırız

ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatı Kuzey Kore'de kriz yarattı. Kuzey Kore söz konusu tatbikatı 'potansiyel bir işgal için hazırlık' olarak değerlendirerek önlemlerini adıklarını ve hazır olduklarını söyledi.

Kuzey Kore’den ABD’ye ürperten mesaj: Hazırız

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyardı.

Kuzey Kore’den ABD’ye ürperten mesaj: Hazırız

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, dış askeri tehditlere karşı ülkeyi savunmak için "gerekli tüm önlemleri" almaya hazır olduğu belirtildi.

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Kuzey Kore’den ABD’ye ürperten mesaj: Hazırız

Açıklamada, askeri tatbikatlar nedeniyle ABD "barış ve güvenliği yok etmenin baş suçlusu" olarak gösterildi.

Kuzey Kore’den ABD’ye ürperten mesaj: Hazırız
Ortak askeri tatbikatların "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "ABD ciddi askeri provokasyonlarda ısrar ederse, Kuzey Kore daha güçlü takip tedbirlerini dikkate alacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kuzey Kore’den ABD’ye ürperten mesaj: Hazırız

ABD ve Güney Kore'nin, dün Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.

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