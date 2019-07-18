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'nin görünmeyen yüzü!

uzun yıllardır dünya üzerinde en merak edilen ülke konumunda ve bu durum sürekliliğini kaybetmiyor. Asya'nın bu ilginç ülkesi gerek lideri Kim Jong gerekse yaşam biçimiyle fenomen hale gelmiş durumda. Sosyal medyada da büyük bir ilgi gören Kuzey Kore'de fotoğraf çekmek yasak ve genelde buraya gidenler gizlice fotoğraflıyor. Kapalı kutu diye tabir edilen Kuzey Kore son dönemde biraz daha dikkatle gözlerin çevrildiği bir ülke durumunda.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 08:55
Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü!

, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet.

Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü!

Ülkeyi, şimdilerde milyonun üzerinde turist ziyaret ederken, ileriki dönemlerde bunun 5 milyona kadar ulaşması hedefleniyor.

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Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü!

Elbette 'nin kapalı yapısı bu ülkeye dair efsaneleri de beraberinde getiriyor.

Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü!

Kimileri abartılı görünse de kimilerinin gerçek olma ihtimali göz ardı edilemez.

Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü!

'de yazın tadı böyle çıkarılıyor.

Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü!

İşte bu enteresan ülkenin günlük yaşamından fotoğraflar...

Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü!
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