HaberlerGaleriLamborghini bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:53Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:55
Lamborghini bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!
Süper spor otomobil üreticisi Lamborghini'nin araçları tasarımları, motor güçleri ve özellikleriyle oldukça dikkat çekici. Fakat Lamborghini otomobillerin fiyatları herkese göre değil, normal bir araçtan oldukça yüksek fiyata sahipler. İtalyan üreticinin araçları milyonlarca dolara kadar çıkabilen satış etiketine sahip. Eski modelleri de pahalı. Bu sebeple istedikleri Lamborghini'yi alamayan iki genç adam, kendi araçlarını yapmaya karar verdi. Lamborghini Aventador projesine giriştiler. Yaptıkları araç Aventador'un aynısı olsa da, kullanılan malzeme bu aracı tek örnek yapıyor.