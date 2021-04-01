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Haberler Galeri Lamborghini bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:55

bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!

spor otomobil üreticisi 'nin araçları tasarımları, motor güçleri ve özellikleriyle oldukça dikkat çekici. Fakat Lamborghini otomobillerin fiyatları herkese göre değil, normal bir araçtan oldukça yüksek fiyata sahipler. üreticinin araçları milyonlarca dolara kadar çıkabilen satış etiketine sahip. Eski modelleri de pahalı. Bu sebeple istedikleri Lamborghini'yi alamayan iki genç adam, kendi araçlarını yapmaya karar verdi. projesine giriştiler. Yaptıkları araç 'un aynısı olsa da, kullanılan malzeme bu aracı tek örnek yapıyor.

Lamborghini bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!

Vietnamlı iki genç arkadaşımız, 'ye olan aşklarını dışa vurmak için ilginç bir projeye imza atmış. otomobil üreticisinin dünya üzerinde en çok tanınan modeli olan , bu proje ile birlikte farklı bir platformda hayata geçmiş.

Lamborghini bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!

İlginç hikaye Youtube üzerinde replika otomobil ve motosikletlerin peşine düşen NHẾT TV'den geliyor. Son 18 aydır da bu SVJ üzerinde çalışan ekip, 150 cc'lik motosiklet motoru ile çalışan kartondan bir Lamborghini modeli üretmeyi başarmış.

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Lamborghini bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!

Mart ayında başlayan proje ilk olarak çelikten özel üretim bir platforma kavuşmuş. Fakat aracın şasisini üretmek ekibin yaptığı en zor işlerden biri olmuş. Neredeyse hiç birikimleri olmayan ekip, bu şasiyi hurda parçalardan ve çöplerden üretmiş.

Lamborghini bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!

Ardından gövdenin inşasına başlayan ikilimiz, tamamen kartondan bir SVJ yaratmayı başarmış. Araç üzerindeki çalışmalar hala devam ediyor olsa da ortaya çıkan ürün hiç fena görünmüyor.

Lamborghini bile böylesini yapmadı! Araçta kullanılan malzeme şaşkına çevirdi!

Vietnam'ın yağmurlu ve nemli havası karton 'nin en büyük düşmanı olabilir. Öte yandan ekip bunu da düşünerek fiberglas materyaller ile aracın gövdesini sağlamlaştırmış.

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