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Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 16:58

LGBT terörü her yerde! Instagram’dan sapkınlığa bir destek daha…

Her geçen gün büyüyen LGBT sapkınlığına Instagram'dan bir destek daha geldi. LGBT karşıtı içerikleri 'topluluk kurallarına aykırı' olduğu iddiası ile sansürleyen Instagram, LGBT sapkınlığına olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

LGBT terörü her yerde! Instagram’dan sapkınlığa bir destek daha…

Küçük yaştaki çocuklara dahi bir dayatma kampanyasına girişen LGBT lobisi, dijital platformlarda etkinliğini daha da artırdı. 'Onur ayı' kisvesi altında LGBT sapkınlığına destek veren Instagram, bir skandala daha imza attı.

LGBT terörü her yerde! Instagram’dan sapkınlığa bir destek daha…

Sosyal medya platformlarının büyük çoğunluğunda görülen LGBT dayatması tüm hızıyla devam ediyor. LGBT karşıtı paylaşımları engellemesi ile bilinen Instagram bu kez de etiketleri LGBT renklerine boyadı.

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LGBT terörü her yerde! Instagram’dan sapkınlığa bir destek daha…

LGBT karşıtı içerikleri 'topluluk kurallarına aykırı' olduğu gerekçesi ile sansürlemesi ile tepki çeken Instagram, paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerini LGBT'nin sözde bayrağının renklerine boyadı.

LGBT terörü her yerde! Instagram’dan sapkınlığa bir destek daha…

Sapkınlığa direnen tek mecra Twitter

Amerikalı yazar Matth Walsh'ın sadece 2 cinsiyetin var olduğunu anlattığı 'Kadın nedir?' isimli belgesel hiçbir sosyal mecrada kendisine yer bulamamıştı. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından yayınlanmış ve 'Bunu her ebeveyn izlemeli' ifadeleriyle paylaşılmıştı.

LGBT terörü her yerde! Instagram’dan sapkınlığa bir destek daha…

LGBT PROPAGANDASI YAPMAYINCA ENGELLENDİ

Amerikalı yazar Matt Walsh'ın "Kadın Nedir?" isimli, LGBT propagandası yapmayan, kadın ve erkek olmak üzere yalnızca 2 cinsiyetin var olduğunu anlatan belgesel, kriz yarattı. Dijital platformlara adeta çöken bu küresel lobi, belgeseli her türlü kanaldan engellemişti. LGBT propagandası yapmadığı için dijital platformların hiçbirinde yer bulamayan belgesel, Twitter'da yayınlandığı ilk gün ise yoğun bir sansüre maruz kaldı.

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