LGBT terörü her yerde! Instagram’dan sapkınlığa bir destek daha…

Küçük yaştaki çocuklara dahi bir dayatma kampanyasına girişen LGBT lobisi, dijital platformlarda etkinliğini daha da artırdı. 'Onur ayı' kisvesi altında LGBT sapkınlığına destek veren Instagram, bir skandala daha imza attı. Sosyal medya platformlarının büyük çoğunluğunda görülen LGBT dayatması tüm hızıyla devam ediyor. LGBT karşıtı paylaşımları engellemesi ile bilinen Instagram bu kez de etiketleri LGBT renklerine boyadı. LGBT karşıtı içerikleri 'topluluk kurallarına aykırı' olduğu gerekçesi ile sansürlemesi ile tepki çeken Instagram, paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerini LGBT'nin sözde bayrağının renklerine boyadı. Sapkınlığa direnen tek mecra Twitter Amerikalı yazar Matth Walsh'ın sadece 2 cinsiyetin var olduğunu anlattığı 'Kadın nedir?' isimli belgesel hiçbir sosyal mecrada kendisine yer bulamamıştı. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından yayınlanmış ve 'Bunu her ebeveyn izlemeli' ifadeleriyle paylaşılmıştı. LGBT PROPAGANDASI YAPMAYINCA ENGELLENDİ Amerikalı yazar Matt Walsh'ın 'Kadın Nedir?' isimli, LGBT propagandası yapmayan, kadın ve erkek olmak üzere yalnızca 2 cinsiyetin var olduğunu anlatan belgesel, kriz yarattı. Dijital platformlara adeta çöken bu küresel lobi, belgeseli her türlü kanaldan engellemişti. LGBT propagandası yapmadığı için dijital platformların hiçbirinde yer bulamayan belgesel, Twitter'da yayınlandığı ilk gün ise yoğun bir sansüre maruz kaldı. Walsh'ın 2022 yılında kurguladığı belgesel, haber sitesi The Daily Wire'da yayınlanmıştı. The Daily Wire, belgeselin yıl dönümünde içeriği Twitter'dan da paylaşma kararı aldı. 1 saat 35 dakikalık belgeselde ABD'de kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT'lilere 'Kadın Nedir?' sorusu yöneltildi. Röportaj veren hiç kimsenin cevap bulamadığı belgeselde Walsh, bu kez bilinen soruyu Afrika'da ilk kabilelerin soyundan olduğu iddia edilen Masai kabilesinin üyelerine sordu. LGBT lobisinin işine gelmeyen belgesel, yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube'un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kaldı. Belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube'da da yayınlanamadı. TWİTTER'I ESİR ALDILAR The Daily Wire ise, Twitter hesabı üzerinden belgeseli yayınlama kararı aldı. Süresi bir buçuk saat olan belgeselin yayınlanabilmesi için Twitter yetkilileri ile yapılan görüşmeler, yetkililerin belgeselin içeriğinden haberdar olana kadar oldukça olumlu ilerlerledi. Ne var ki bu süreç, Twitter yetkililerinin belgeselin verdiği mesaja dair bilgi sahibi olmasıyla tersine döndü. Belgesel, Twitter'da yayınlandığı ilk gün yoğun bir şekilde sansürlendi. The Daily Wire CEO'su Jeremy Boreing belgeselin sansürlenmesi nedeniyle Elon Musk'a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve bir başka kişiyi etiketleyemediklerini belirtti. Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk'ı, videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı 'Bunu kim yaptıysa kovulmalı' sözleriyle önlem almaya çağırdı. Elon Musk, 2 Haziran'da yayınlanan belgeselle ilgili başlangıçta gelen şikayetlere karşı tepkisiz kalmayı tercih ederken, geçtiğimiz cuma günü dikkat çelen bir adım attı. Belgeseli alıntılayarak, 'Bunu her ebeveyn izlemeli' ifadelerine yer veren Musk, içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri de kaldırttı. Musk'ın bu paylaşımı LGBT lobisi tarafından büyük bir tepkiyle karşılaştı. Musk'ın verdiği destek sonrası Twitter'ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti. Ne var ki aile birliğinin korunmasını ve çocuklarına karşı LGBT propagandasının önüne geçilmesini önemseyen yüz binlerce kişi, Musk'ın bu kararına büyük destek verdi. Belgesel, 170 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.