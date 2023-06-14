LGBT terörü her yerde! Instagram’dan sapkınlığa bir destek daha…

Sapkınlığa direnen tek mecra Twitter

Amerikalı yazar Matth Walsh'ın sadece 2 cinsiyetin var olduğunu anlattığı 'Kadın nedir?' isimli belgesel hiçbir sosyal mecrada kendisine yer bulamamıştı. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından yayınlanmış ve 'Bunu her ebeveyn izlemeli' ifadeleriyle paylaşılmıştı.