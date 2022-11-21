Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Libya'da Dendias krizi: Yunanistan'a sert tepki! 'Elinde kan lekesi var'
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:46

Libya'da Dendias krizi: Yunanistan'a sert tepki! 'Elinde kan lekesi var'

Libya'da krize neden olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, protesto edildi. Diplomatik krize neden olan Dendias'a tepki gösteren halk "Yunanistan'ın Akdeniz'in doğusundaki Libya'nın yeraltı kaynaklarında gözü olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı. "Libyalılar barış arzuluyor ancak sen savaş istiyorsun", "Dendias senin elinde kan lekesi var", "Dendias savaş suçlusunun müttefiki" yazan pankartlar taşıdı.

AA
Libya’da Dendias krizi: Yunanistan’a sert tepki! ’Elinde kan lekesi var’

Libya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın başkent Trablus ziyaretinde uçaktan inmeyi reddetmesi protesto edildi.

Libya’da Dendias krizi: Yunanistan’a sert tepki! ’Elinde kan lekesi var’

Yunanistan'ın Trablus Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi üzerinde Arapça, İngilizce ve Yunanca "Libya kesinlikle boyun eğmeyecek", "Deniz sınırlarımızı kanlarımızla koruruz", "Libyalılar barış arzuluyor ancak sen savaş istiyorsun", "Dendias senin elinde kan lekesi var", "Dendias savaş suçlusunun müttefiki" yazan pankartlar taşıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Libya’da Dendias krizi: Yunanistan’a sert tepki! ’Elinde kan lekesi var’

Eylemi düzenleyenlerden Muhammed Ali, AA muhabirine Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Libya'ya yönelik "ahlaki ve diplomatik olmayan tutumunu protesto etmek için toplandıklarını" söyledi.

Libya’da Dendias krizi: Yunanistan’a sert tepki! ’Elinde kan lekesi var’

Ali, sözlerine şöyle devam etti:

"Dendias'ın çocukça davranışı Yunan hükümetinin seviyesizliğini gösteriyor. Onurumuza ve Libya'nın egemenliğine karşı yapılmış bu tutumu protesto ediyoruz. Bugün Libya'nın batısındaki bütün bölgelerden gençler burada toplandı. Öğrenci birlikleri ve sosyal medya üzerinden haberleşerek Yunan Büyükelçiliği önüne geldik."

Libya’da Dendias krizi: Yunanistan’a sert tepki! ’Elinde kan lekesi var’

Libya'nın tek bir devlet olduğunu dile getiren Ali, "Yunanistan'a Libyalıların onurlarını zedeleyecek herhangi bir tutumu kabul etmeyeceğimiz mesajını kuvvetli bir şekilde verdik. Yunanistan'ın Akdeniz'in doğusundaki Libya'nın yeraltı kaynaklarında gözü olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA