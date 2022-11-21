Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:38
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
16:46
Libya'da Dendias krizi: Yunanistan'a sert tepki! 'Elinde kan lekesi var'
Libya'da krize neden olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, protesto edildi. Diplomatik krize neden olan Dendias'a tepki gösteren halk "Yunanistan'ın Akdeniz'in doğusundaki Libya'nın yeraltı kaynaklarında gözü olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı. "Libyalılar barış arzuluyor ancak sen savaş istiyorsun", "Dendias senin elinde kan lekesi var", "Dendias savaş suçlusunun müttefiki" yazan pankartlar taşıdı.