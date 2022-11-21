Libya’da Dendias krizi: Yunanistan’a sert tepki! ’Elinde kan lekesi var’

Libya'nın tek bir devlet olduğunu dile getiren Ali, "Yunanistan'a Libyalıların onurlarını zedeleyecek herhangi bir tutumu kabul etmeyeceğimiz mesajını kuvvetli bir şekilde verdik. Yunanistan'ın Akdeniz'in doğusundaki Libya'nın yeraltı kaynaklarında gözü olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.