Giriş Tarihi: 20.01.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
18:59
Londra'da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı
İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en büyük silah üreticilerinden BAE System'ın ofisinin önünde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, şirketten "İsrail'e silah satışına son vermesi" çağrısında bulundu. Ellerinde, "BAE şirketi, Gazze'deki soykırımdan kazanç sağlıyor", "Gazze'deki katliamı durdurun", "Şimdi acil ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, BAE System şirketinden İsrail'e silah ihracatına son vermesini istedi. Öte yandan; BAE Systems'ın siyonist İsrail ile de güçlü bağları olduğu belirtildi.