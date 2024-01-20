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Haberler Galeri Londra'da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 20.01.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 18:59

Londra'da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en büyük silah üreticilerinden BAE System'ın ofisinin önünde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, şirketten "İsrail'e silah satışına son vermesi" çağrısında bulundu. Ellerinde, "BAE şirketi, Gazze'deki soykırımdan kazanç sağlıyor", "Gazze'deki katliamı durdurun", "Şimdi acil ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, BAE System şirketinden İsrail'e silah ihracatına son vermesini istedi. Öte yandan; BAE Systems'ın siyonist İsrail ile de güçlü bağları olduğu belirtildi.

AA
Londra’da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız sürerken 7 Ekim'den bu yana İngiltere'nin birçok şehrinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri ve İsrail'e yönelik protestolar devam ediyor.

Londra’da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı

Başkent Londra'da İngiliz BAE System şirketinin ofisinin bulunduğu binanın önünde toplanan protestocular, İsrail'e silah satışı yaptığı gerekçesiyle şirketi "Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmakla" suçladı.

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Londra’da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı

Ellerinde, "BAE şirketi, Gazze'deki soykırımdan kazanç sağlıyor", "Gazze'deki katliamı durdurun", "Şimdi acil ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, BAE System şirketinden İsrail'e silah ihracatına son vermesini istedi.

Londra’da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı

Ayrıca, şirketin ofisinin bulunduğu binanın önünde toplanan Filistin yanlısı protestocular ve küçük çocuklardan oluşan bir grup, yere renkli tebeşirlerle "Özgür Filistin", "Barış" ve "Gazze'de ateşkes" yazıları yazdı ve Filistin bayrağı çizdi.

Londra’da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı

"BAE SYSTEMS'IN İSRAİL İLE GÜÇLÜ BAĞLARI VAR"

Soyadını vermek istemeyen ve gösteride konuşanlardan "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" üyesi James, BAE Systems'ın Avrupa'nın en büyük silah şirketi olduğunu ve İsrail ile de güçlü bağları olduğunu belirtti.

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