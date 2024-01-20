Londra’da on binler Gazze için ayaklandı! Silah satışına son verin: İngiliz şirketin siyonistlerle kirli bağlantıları ortaya çıktı

"BAE SYSTEMS'IN İSRAİL İLE GÜÇLÜ BAĞLARI VAR"

Soyadını vermek istemeyen ve gösteride konuşanlardan "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" üyesi James, BAE Systems'ın Avrupa'nın en büyük silah şirketi olduğunu ve İsrail ile de güçlü bağları olduğunu belirtti.