Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı

MANDEVİLLE KANYONUNDAKİ EVLERE ULAŞTI

Yangının 5. gününde, itfaiye ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen, orman yangını Mandeville Kanyonu adlı bölgede bulunan evlere ulaştı. Bölgede yangına karadan ve havadan yapılan müdahaleleri takip eden AA ekibinin edindiği bilgiye göre, alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.