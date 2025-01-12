Giriş Tarihi: 12.01.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
15:42
Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı
ABD'de yangın felaketi 5. gününe giriş yaptı. Yetkililer yangını hala söndüremedi. Facianın boyutu genişlerken, ülkede yağma oranları artış gösterdi. İtfaiyeci kılığında evlere giren çıkan kişiler polis tarafından yakalandı. Olumsuzluklar bununla da sınırlı değil. Kanada'ya ait bir hava aracı İHA ile çarpıştı ve yere inmek zorunda kaldı. Öte yandan, Biden hükümetine tepkiler çığ gibi büyüyor ve Los Angeles'a bakılarak Gazze eleştirisi yapılıyor