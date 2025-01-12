Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:42

Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı

ABD'de yangın felaketi 5. gününe giriş yaptı. Yetkililer yangını hala söndüremedi. Facianın boyutu genişlerken, ülkede yağma oranları artış gösterdi. İtfaiyeci kılığında evlere giren çıkan kişiler polis tarafından yakalandı. Olumsuzluklar bununla da sınırlı değil. Kanada'ya ait bir hava aracı İHA ile çarpıştı ve yere inmek zorunda kaldı. Öte yandan, Biden hükümetine tepkiler çığ gibi büyüyor ve Los Angeles'a bakılarak Gazze eleştirisi yapılıyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde devam eden orman yangınlarının 5. gününde alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.

Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı

ALEVLERİN YAYILMASI ENGELLENEMİYOR

Meteoroloji raporları çöl rüzgarlarının hafta sonu etkili olacağı uyarısında bulunurken itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmasını havadan ve karadan engellemekte zorlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı

PALİSADES'TE YANGININ ANCAK YÜZDE 11'İ KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Anadolu Ajansı (AA) Los Angeles'ta süren yangınların en büyüğünün yaşandığı, kent merkezinin kuzeyinde yer alan Pasific Palisades bölgesindeki söndürme çalışmalarını izledi.

Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı

Milyon dolarlık lüks villaların yer aldığı kentin bu bölümündeki yangın, ormanlık alandan yerleşim bölgelerine yayıldı. Palisades'teki çalışmalarda, yangından etkilenen alanın ancak yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.

Los Angeles yangını Gazze’yi hatırlattı! ABD’de akılalmaz yağma yöntemi: İHA yangın söndürme uçağına çarptı

MANDEVİLLE KANYONUNDAKİ EVLERE ULAŞTI

Yangının 5. gününde, itfaiye ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen, orman yangını Mandeville Kanyonu adlı bölgede bulunan evlere ulaştı. Bölgede yangına karadan ve havadan yapılan müdahaleleri takip eden AA ekibinin edindiği bilgiye göre, alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

SON DAKİKA