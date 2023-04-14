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Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:03

Macron'a büyük öfke! Fransızlar sokağa döküldü! Polisten orantısız güç...

Fransa'da emeklilik yaşının arttırılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Protestocular, Macron'u emekli edelim" yazılı pankart taşıdı, "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron, seni gelip evinden alacağız" sloganları attı. 12. kez sokağa çıkan protestocular ile polis arasında arbede çıktı. Çok sayıda kişi yaralandı.

AA
Macron’a büyük öfke! Fransızlar sokağa döküldü! Polisten orantısız güç...

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 11 kişi yaralandı, 47 kişi gözaltına alındı.

Macron’a büyük öfke! Fransızlar sokağa döküldü! Polisten orantısız güç...

Fransızlar, Paris, Nantes, Rennes ve Toulouse'nin yanı sıra çok sayıda kentte emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi.

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Macron’a büyük öfke! Fransızlar sokağa döküldü! Polisten orantısız güç...

Paris'teki göstericiler, Opera Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

Macron’a büyük öfke! Fransızlar sokağa döküldü! Polisten orantısız güç...

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u emekli edelim" yazılı pankart taşıyan protestocular, "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron, seni gelip evinden alacağız" sloganları attı.

Macron’a büyük öfke! Fransızlar sokağa döküldü! Polisten orantısız güç...

Kortejin geçtiği sokaklardaki birçok esnaf kepenk kapattı.

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