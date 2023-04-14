Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
11:03
Macron'a büyük öfke! Fransızlar sokağa döküldü! Polisten orantısız güç...
Fransa'da emeklilik yaşının arttırılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Protestocular, Macron'u emekli edelim" yazılı pankart taşıdı, "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron, seni gelip evinden alacağız" sloganları attı. 12. kez sokağa çıkan protestocular ile polis arasında arbede çıktı. Çok sayıda kişi yaralandı.