Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:33
Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
15:37
Macron'dan küstah sözler: "Türkleri masada görmek istemiyorum"
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Macron, Ürdün'de düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sonrasında ülkesine dönerken skandal ifadeler kullandı. Daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, Avrupalı liderlere Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki yaklaşımları nedeniyle tepki gösterirken 'Türkleri masada görmek istemiyorum' dedi.