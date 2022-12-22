Macron'dan küstah sözler: "Türkleri masada görmek istemiyorum"

Macron'un Putin'e yakın olduğu ve savaş sürecinde düzenli olarak telefonla görüştüğü belirtilen haberde, bu durumun Ukrayna ve müttefikler arasında bir gerilim kaynağı olduğu iddia edildi. Avrupalı liderlerin bu süreçte Rusya'yı küçük düşürmemesi ve Moskova'yı yatıştırmadığı konusunda Macron'u eleştirdiği iddia edilid.