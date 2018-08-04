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Mahzen mezarın i asırlardır çözülemiyor!

Çekya'da bulunan bu mahzen mezarlığın sırrı hala çözülebilmiş değil. Ancak bu bölgeye binlerce turist çekmeye yetiyor.

Giriş Tarihi: 04.08.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 14:09
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Mahzen mezarın i asırlardır çözülemiyor!
Mahzen mezarın gizemi asırlardır çözülemiyor!
Çek Cumhuriyeti'nin Brno kentindeki sıradışı mahzen mezar turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
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Mahzen mezarın i asırlardır çözülemiyor!
Mahzen mezarın gizemi asırlardır çözülemiyor!
Sıra sıra yatan mumyaların arasında her gün temizlik yapan kadın çalışan ise ziyaretçiler tarafından soru yağmuruna tutuluyor.
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Mahzen mezarın i asırlardır çözülemiyor!
Mahzen mezarın gizemi asırlardır çözülemiyor!
Ziyaretçilerin `bir kadın olarak yalnız başına mumyaların içinde çalışmaktan korkmuyor musun?`sorusunun kendisine sürekli sorulduğunu belirten temizlik işçisi `ilk başlarda korktuğunu şimdi ise alıştığını` söyledi.
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Mahzen mezarın i asırlardır çözülemiyor!
Mahzen mezarın gizemi asırlardır çözülemiyor!
Brno Turizm Müdürlüğü websitesinin verdiği bilgiye göre Capuchin Kriptasının özel toprağı ve havalandırma sistemi mumyaların zarar görmeden açıkta sergilenmesine izin veriyor
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Mahzen mezarın i asırlardır çözülemiyor!
Mahzen mezarın gizemi asırlardır çözülemiyor!
Çek arkeoloji uzmanları geçmişte 200 tane olan mumyalardan günümüze sadece 24 tanesinin ulaştığını belirtti.
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Mahzen mezarın i asırlardır çözülemiyor!
Mahzen mezarın gizemi asırlardır çözülemiyor!
Avrupa`da 18 yüzyıla kadar keşişler ve yardımcıları öldüklerinde kiliselerin mahzenindeki özel kriptalara yani mahzen mezarlara gömülüyordu.
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Mahzen mezarın i asırlardır çözülemiyor!
Mahzen mezarın gizemi asırlardır çözülemiyor!
Bu mezarların i asırlardır çözülemedi
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