Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nda ölü sayısı artıyor

Giriş Tarihi: 17.09.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 10:07
  • 1
  • 28
'nda ölü sayısı artıyor
Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Geçtiğimiz günlerde Filipinleri vuran Mangkhut (Şancu) nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. THY, Çin'e gidecek yolculara uyarıda bulundu.

  • 2
  • 28
'nda ölü sayısı artıyor
Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Çin'in Hong Kong bölgesi ve güneyindeki eyaletlerde etkili olan süper tayfun Mangkhut (Şancu) nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 28
'nda ölü sayısı artıyor
Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Hong Kong ve Makau özel idari bölgeleri ile güneydeki Guangdong ve civar eyaletlerinde etkili olan bu yılın 22. tayfunu Mangkhut nedeniyle Guangdong'da 4 kişi hayatını kaybetti.

  • 4
  • 28
'nda ölü sayısı artıyor
Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Saatte 165 kilometre hızla esen fırtınaları tetikleyen tayfun nedeniyle Makau'da 18, Hong Kong'da 213 kişi yaralandı.

  • 5
  • 28
'nda ölü sayısı artıyor
Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Guangdong'da 2,5 milyon kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

  • 6
  • 28
'nda ölü sayısı artıyor
Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Tayfun nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferleri ile uzun mesafe otobüs yolculukları durduruldu.

  • 7
  • 28
'nda ölü sayısı artıyor
Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Ayrıca birçok evde tayfun nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

BİZE ULAŞIN