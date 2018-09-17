Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Geçtiğimiz günlerde Filipinleri vuran Mangkhut (Şancu) nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. THY, Çin'e gidecek yolculara uyarıda bulundu. Çin'in Hong Kong bölgesi ve güneyindeki eyaletlerde etkili olan süper tayfun Mangkhut (Şancu) nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı. Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Hong Kong ve Makau özel idari bölgeleri ile güneydeki Guangdong ve civar eyaletlerinde etkili olan bu yılın 22. tayfunu Mangkhut nedeniyle Guangdong'da 4 kişi hayatını kaybetti. Saatte 165 kilometre hızla esen fırtınaları tetikleyen tayfun nedeniyle Makau'da 18, Hong Kong'da 213 kişi yaralandı. Guangdong'da 2,5 milyon kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Tayfun nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferleri ile uzun mesafe otobüs yolculukları durduruldu. Ayrıca birçok evde tayfun nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.