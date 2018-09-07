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'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 07.09.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 11:43
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'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!
Marilyn Monroe'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

Hollywood'un sarışın vamp kadını ve Amerika'nın en başarılı oyun yazarı Arthur Miller'ın tutkulu aşk hikayesinden hiç bilinmeyen sırlar ortaya çıktı.

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'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!
Marilyn Monroe'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

Biri Hollywood'un sarışın yıldızı, diğeri ise yorgun bir evlilikten kaçmaya çalışan Amerika'nın en başarılı oyun yazarlarından biri. Kısa bir süre de olsa mutluluğu birbirlerinde bulan iki insan...

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'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!
Marilyn Monroe'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

İşte 'nun sırları, bir zamanların ünlü çiftinin evliliği ve yaşantılarına ilişkin detaylar...

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'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!
Marilyn Monroe'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

Henüz 36 yaşındayken hayatına son veren Amerikalı aktris ve model 'nun son evliliği ünlü oyun yazarı Arthur Miller'la idi...

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'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!
Marilyn Monroe'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

Arthur Miller, ile ilk kez Fox film stüdyosunda tanıştı.

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'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!
Marilyn Monroe'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

Miller, 'nun film dışındaki çekici hareketlerinden hoşlandığını söylüyordu.

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'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!
Marilyn Monroe'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

29 Haziran 1956'da çift evlendi, iki gün sonra ise Yahudi töreni ile tekrar evlendiler.

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