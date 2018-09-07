Marilyn Monroe'nun bilinmeyen sırları ortaya çıktı!

Hollywood'un sarışın vamp kadını Marilyn Monroe ve Amerika'nın en başarılı oyun yazarı Arthur Miller'ın tutkulu aşk hikayesinden hiç bilinmeyen sırlar ortaya çıktı. Biri Hollywood'un sarışın yıldızı, diğeri ise yorgun bir evlilikten kaçmaya çalışan Amerika'nın en başarılı oyun yazarlarından biri. Kısa bir süre de olsa mutluluğu birbirlerinde bulan iki insan... İşte Marilyn Monroe'nun sırları, bir zamanların ünlü çiftinin evliliği ve yaşantılarına ilişkin detaylar... Henüz 36 yaşındayken hayatına son veren Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe'nun son evliliği ünlü oyun yazarı Arthur Miller'la idi... Arthur Miller, Marilyn Monroe ile ilk kez Fox film stüdyosunda tanıştı. Miller, Marilyn Monroe'nun film dışındaki çekici hareketlerinden hoşlandığını söylüyordu. 29 Haziran 1956'da çift evlendi, iki gün sonra ise Yahudi töreni ile tekrar evlendiler.